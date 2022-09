Hvorfor kan man ikke kjøpe billett på flyplassen?

Heldigvis hjalp en ung mann meg på mobilen.

«Køen vokste bak meg», skriver Ingrid Delafontenelle, som desperat prøvde å få kjøpt en flybillett på Bergen Lufthavn Flesland.

Ingrid Delafontenelle Frankrike

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er en dame på 78 år som bor fast i Frankrike. På ferie i Bergen fikk jeg en sen fredag kveld en melding som gjorde at jeg måtte reise så fort som mulig hjem. Jeg bodde hos gode venner, som kjørte meg til Flesland tidlig lørdag morgen. Jeg regnet det som sikkert at jeg der ville finne en mulighet for hjemreise.

Men på mitt spørsmål om hvor jeg kunne kjøpe billett, fikk jeg vite at det bare kunne gjøres på nettet. Fortvilet prøvde jeg å finne ut hvem som representerte Air France, og ble henvist til innsjekkingsluken for Widerøe.

Damen der var grei nok. Hun sjekket og sa at den eneste muligheten var et fly sent på ettermiddagen hvor det var et ledig sete, men til en pris i overkant av 10.000 kroner.

Ingrid Delafontenelle bor i Frankrike, men er ofte på besøk i hjemlandet.

Det må da kunne finnes en annen mulighet mente jeg, hva med via Amsterdam? Nei, der var alt fullt.

– Beklager, jeg kan dessverre ikke hjelpe deg mer, folk venter, du må søke på nettet, sa damen.

Jo, køen begynte å vokse bak meg.

Ved siden av henne sto en ung mann i gul vest – muligens en sikkerhetsvakt.

– Du er ung og kan helt sikkert mye om data, sa jeg og så bedende på ham. Han tok den og telefonen min (hvor det heldigvis var litt batteri igjen). Etter en del leting sa han:

– Det går et Finnair-fly til Helsinki om rundt en time. Derfra er det ledig på et fly til Paris som du vil rekke. Hele turen koster vel 2000 kroner.

Fantastisk. Han hjalp meg også med betalingen – og jeg kunne gå tilbake i skranken og sjekke inn.

Ikke alle eldre klarer å bestille billetter på mobilen, påpeker innsenderen.

For det første vil jeg rose og takke denne mannen, som jeg dessverre ikke vet navnet på, for hans velvillighet og serviceinnstilling. Samtidig vil jeg rette en sterk kritikk til flyplassen.

Vel lever vi i en digital verden, men dessverre er ikke alle like flinke til å bruke internett. At det ikke finnes en eneste skranke på flyplassen hvor man kan få veiledning og hjelp til å kjøpe en billett, er ubegripelig. Det er heller ikke mulig å komme i kontakt med «en levende sjel» når man søker flyplassen på nettet. Selv under rubrikken «kontakt» får man bare frem ferdige spørsmål og svar.

Ubegripelig og trist for gamle folk – som meg.

Widerøe svarer:

Kommunikasjonssjef Catharina Solli

Vår omverden blir stadig mer digitalisert. Det samme gjelder oss i luftfarten, hvor fysiske billettkontor og reisebyråer blir erstattet med digitale løsninger, da behovet for disse tidligere tjenestene ikke lenger er til stede på flyplassene. Vi påser allikevel at det er mulig å bestille flybilletter pr. telefon.

De store reisebyråene holder nærmest døgnåpent for å kunne hjelpe kunder nettopp via telefon. I tillegg tilbyr vi i Widerøe telefontjenester hvor en kan bestille neste flybillett ved å snakke med en ansatt.

Hos Widerøe, derimot, får en kun mulighet for å bestille flyreiser med KLM, SAS, Norwegian eller reiser utelukkende med Widerøe eller en kombinasjonsreise med Widerøe og annet flyselskap. Eksempelet det vises til, med flybillett hos Finnair til en hyggeligere pris, er ikke noe vi kunne ha bistått med, da Finnair ikke tillater Widerøe å booke flybilletter med Finnair. Det ville derimot et reisebyrå kunnet bistå med. Også på telefon.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe

Avinor svarer at de ikke er rett adressat, siden det er flyselskap og reisebyrå som selger flybilletter.