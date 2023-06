Er avlysinga av Barnefestivalen eigentleg barnas beste?

Det er 1–0 til nettrolla, men eg fryktar merksemda kan gje næring til endå skumlare krefter.

Innsendaren spør seg om det var rett av Redd Barna å avlyse

Hilde Slåtten Bergen

Søndag skulle eg ha teke med ungane mine til Nygårdsparken for å delta på Redd Barna sitt Pride arrangement for barn. Der skulle me treffe andre regnbogefamiliar og feira starten av Bergen Regnbuedager.

Torsdag avlyste Redd Barna arrangementet fordi dei har fått trugslar om trakassering og vald.

Same dag gjennomførte politiet ei ny risikovurdering av arrangementet og konkluderte med at det ikkje var noko i deira risikoanalysar som gjorde at dei ville tilrå å avlyse arrangementet.

Hilde Slåtten er forskar ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge ved Norce Research, men skriv dette innlegget som privatperson.

Då eg i førebuingar til regnbogedagane fann fram regnbogeflagget, knyta fireåringen min det på ryggen og braut ut «Superheltkappe!». I går gjekk eg og grubla på korleis eg skulle forklare ungane kvifor arrangementet er avlyst, og kvifor jenta mi ikkje får vere superhelt på søndag likevel.

Ungane mine ville tolt greitt å gå forbi nokre menneske med plakatar med trakasserande innhald om skeive. Niåringen min ville tolt å høyre at det finst menneske som er så redde for mangfald at dei ikkje ønskjer regnbogefamiliar vel.

Det ville kanskje skapt eit visst ubehag der og då, og eg skulle sjølvsagt ønska at det ikkje var slik, men når me no ein gong må leve side om side med ein minoritet av nettroll og menneske med avgrensa aksept for diversitet, er det heldigvis ein stor majoritet som kan bidra med gode samtalar om mangfald og likeverd.

Eg har stor respekt for at Pride-arrangement av sikkerheitsomsyn nokre gonger må avlysast. Men eg har òg tillit til at politiet inkluderer sikkerheita til barna våre når dei gjennomfører risikoanalysar og konkluderer med at det ikkje er nokon grunn til at barnefestivalen skulle avlysast.

I pressemeldinga seier Redd Barna at dei er klar over at nokon vil sjå på avlysinga som seier. Eg undrast om dei i dette tilfelle eigentleg har reflektert over kven som er vinnarane og taparane i avgjersla deira, og om tilstrekkelege perspektiv er teke med når barnas beste skal vere det grunnleggjande vurderingsprinsippet.

For meg kjennast det ut som at det er barna som er kjem dårlegast ut her. Korleis tenkar Redd Barna at me skal forklare barna våre kvifor dei likevel ikkje får spinne lykkehjul med lovnad om premie til alle.

Kan det ikkje hende at avlysinga vil skape meir frykt og bidra til manglande tillit til at politiet beskyttar barna og regnbogefamiliane våre?

Heldigvis har Fri og Regnbuedagane fått i stand eit alternativt arrangement for regnbogefamiliar, så me slepp å forklare barna våre kvifor Redd Barna har avlyst festivalen (takk alle eldsjeler!).

For meg kjennast likevel merksemda denne saka har fått i media ubehageleg, og med tanke på politiet si sikkerheitsvurdering, ikkje minst unødvendig.

At det er 1–0 til nettrolla er heilt klart, men eg fryktar og at denne merksemda òg kan gje næring til endå skumlare krefter, ytterlegare vald og trugslar.