Jeg er ikke bekymret for milliardærene, men for hundrevis av små butikker

Hvor mange vil besøke vårt vakre sentrum når den delen av byen som er mest attraktiv, er omgjort til anleggsområde?

Gravingen i Olav Kyrres gate (2019–2021) var rene marerittet for mange småbutikker, ifølge innsenderen. Han frykter at Bybanen vil utløse langt verre tilstander.

Trond Henrik Grønhaug Butikkeier i Bergen sentrum

Den siste uken har det i BT og diverse sosiale medier versert en heftig debatt om «milliardærenes» kamp mot planene om en bybane gjennom det indre av Bergen sentrum. En herlig vinkling fra BT sine journalister som fikk vekket forkjemperne av banen gjennom byen. Nå ble det Bybanen mot milliardærene!

Men er det virkelig det denne saken dreier seg om? Det er lagt ut en reguleringsplan på høring som viser et omfattende anleggsarbeid i indre sentrum i fem til syv år. Det skal graves fra Kaigaten til Sandbrogaten, og hele trafikksystemet for byen må selvsagt legges om. Dette gjelder biler, busser og varelevering.

Omfattende sperringer må til for å sikre anleggsområdene, og indre by blir nærmest utilgjengelig i hele fasen.

De aller fleste som bor i Bergen, er avhengig av kollektivtransport eller bil for å komme seg til Bergen sentrum. Hvor mange vil ta seg bryet med å besøke vårt vakre sentrum når den delen av byen som er mest attraktiv, er gjort om til et anleggsområde?

Trond Henrik Grønhaug eier Jack & Jones- og Selected-butikker i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. I Bergen sentrum har han to butikker, på Torgallmenningen og i Telegrafen.

Det saken imidlertid dreier seg om, er små og mellomstore bedrifter i byen innen handel, servering, service, turisme osv. Hundrevis av mindre virksomheter som omsetter fra 5 til 50 millioner og strever hver måned for å skape en liten bunnlinje for sin virksomhet.

Lønnsomheten for bedrifter i sentrum er langt lavere enn på kjøpesentrene rundt byen, som har hatt en formidabel vekst de siste årene. De samme årene har vært en kamp for å overleve i sentrum.

Det er disse bedriftene som gjør at det er lys i vinduene, og at det pyntes til jul hvert år. Det er de samme bedriftene som er grunnlaget for Bergen Sentrum AS, som lager julemarked og pepperkakeby. Alt henger sammen. Ønsker vi virkelig å miste alt dette for en bybaneløsning som ikke engang har folkets flertall i ryggen?

Jeg er ikke bekymret for milliardærene, de skal alltid klare seg. Det som bekymrer meg, er de mange hundre virksomhetene som skal drive sin virksomhet i et anleggsområde i svært mange år.

For dem som ble rammet av gravingen i Olav Kyrres gate, blir det som å våkne fra et mareritt, for så gå videre til neste. Der skulle det graves i 9 måneder, og det ble til 25. Omsetningstapet for dette området var i perioden mange hundre millioner. Butikkene og serveringsstedene måtte ta tapet.

Kompensasjon? Null, helt i henhold til reglene om dette. Det var i realiteten stengt, men ikke 100 prosent.

Nå skal det ikke graves i en gate i to år. Nå skal det etter planen graves i hele indre by i svært mange år, og ingen vet egentlig hvor lenge. Gjerder skal opp, og sperringer etableres gjennom hele byen. Vil byens kunder, som i all hovedsak kommer fra bydelene, bruke tiden sin på oppsøke et sentrum omgjort til et anleggsområde?

Når vi vet konsekvensene fra Olav Kyrres gate, så har vi egentlig svaret på det: Kundene uteblir, og tapet må butikker og serveringssteder ta. Festen vil fortsette på kjøpesentrene utenfor byen.

Er det virkelig dette vi vil med vårt kjære Bergen sentrum?

Bergen Sentrum AS, og mange andre næringsdrivende, har gjentatte ganger etterlyst en konsekvensanalyse som kartlegger økonomiske og andre konsekvenser for næringslivet i sentrum. Det meste i denne saken har blitt utredet både én og to og tre ganger, men ikke en eneste rapport er lagt frem, fra byrådet eller fylket, der de tar opp dette temaet og får fakta på bordet.

Vil de ikke vise oss fakta? Eller tør de ikke?

Reguleringsplanen skal etter byrådets plan godkjennes uten at konsekvensene for tredjepart er utredet. Det er maktmisbruk og arroganse på høyeste nivå.

Taperne er små og mellomstore bedrifter i sentrum som ikke engang var verdig en skikkelig utredning av hvor store tapene vil bli i anleggsfasen.