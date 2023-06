Det moralske klimaskiftet

Når alle grenser er sprengt, finnes det ikke lenger noen å utfordre.

Artisten Kamelen spilte tirsdag for skoleungdommer i Bergen. Konserten måtte stoppes fem ganger på grunn av trengsel blant publikum.

Jarle Mong Lærer, Norheimsund

Debatt Dette er et debattinnlegg.

«Vi trenger ikke mer puritanisme», utbryter mamma og lærer Elin Sebjørnsen i BT 9. juni. Mammaen retter sterk kritikk mot lærerne ved Skranevatnet skole som ikke ønsket at deres elever skulle delta på den påspanderte konserten med artisten Kamelen.

Læreren forteller at hun synger med når 50 Cent vil ta femtiåringene med for å smake litt på lollipopen. Hun gauler også med sammen med A-laget når de forteller at selv «de stygge får pikk». Sebjørnsens beretning og krasse kritikk av lærerne ved Skranevatnet skole er en tydelig illustrasjon på et moralsk klimaskifte.

Tekstene til Zappa som hun refererer til, og andre i hans sjanger, provoserte og utfordret i sin tid. De ble hyllet av en ungdomsgenerasjon som sto i opposisjon til den etablerte borgerlige folkemoralen. Lærerne, femtiåringene og samfunnet for øvrig verken gaulte eller sang med på Zappas tekster. Her ligger den store forskjellen.

Når alle grenser er sprengt, finnes det ikke lenger noen å utfordre. Skal ungdommen utfordre i dag, bør man faktisk gjøre det motsatte. Om ungdom virkelig vil lage furore, bør de lage plakater med budskap som for noen tiår siden var helt selvfølgelige.

Hva med: «Det finnes bare to kjønn!» eller «Vent med sex til du gifter deg» eller kanskje «Livsvern også for deg som er tolv uker gammel».

Den amerikanske artisten Frank Zappa (1940–1993) gikk i 1979 til topps i Norge med låten «Bobby Brown», som i USA slet med å få radioavspillinger på grunn av sine mange seksuelle referanser i teksten.

Sebjørnsen kan berolige oss som stusser over at barn skal eksponeres for Kamelens tekster, med at populærmusikken har vært full av både hor og fyll siden 1960-tallet. Selv spiller hun «Bobby Brown» av Frank Zappa på full styrke i klasserommet.

Populærmusikken Sebjørnsen sikter til, er sterkt påvirket av tankene til de franske eksistensialistene og den engelske og amerikanske subjektivismen som virkelig gjorde seg gjeldende i perioden 1930–1960.

Her finnes ingen objektiv sann moral, men bare subjektive valg basert på subjektive følelser. Tilværelsen har ingen essens, alt vi står igjen med er eksistens.

«Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich», synger Bobby Brown av full hals i Sebjørnsens klasserom. Gjør hva du vil, drit i resten. Bobby Browns evangelium bryter tvert med enhver gammeltestamentlig tilnærming.

At Roald Dahls barnebøker blir endret, mens raptekster av dagens artister bagatelliseres, får Jarle Mong til å reagere.

Sebjørnsen har rett i at musikken fra 1960-tallet og utover har vært preget av hor og fyll, men dette er ikke noe udelt positivt, etter mitt skjønn, og er slett ikke et argument for at skoler, kommune og sparebanker skal legge til rette for bred eksponering av slike holdninger overfor barn og ungdom.

David Genius gjengir i BT 7. juni deler av Kamelens tekster. Etter å ha lest Genius sin gjengivelse blir jeg minnet om noen strofer av Obstfelder: «Jeg ser, jeg ser. Jeg er visst kommet på feil klode. Her er så underlig!»

For meg er det smått utrolig at setninger som: «Kular med min bror mens eg knuller på din mor. Gir faen ka du tenker og faen ka du tror» bagatelliseres mens Roald Dahls barnebøker sensureres.

Sebjørnsens kritikk av Genius og lærerne ved Skranevatnet skole viser med all tydelighet at vi ikke lenger har en moralsk «common ground». Da mister vi også det som har vært «common sense».

Vi befinner oss nå i en sivilisasjon med kunstig intelligens og med teknologi til å starte bosettinger på Mars, men vi kan ikke lenger enes om hva et godt forbilde er.

For et par generasjoner siden var alle enige om at knulling av mødre, narkotika, tøser og blowjob ikke var noe barn skulle eksponeres for. Nå blir de som ytrer sin bekymring, anklaget for å være gammeltestamentlige profeter. I dag finnes det ikke lenger noe som likner konsensus, kan det se ut til.

Uten en felles moral, idealer og dyder blir det helt meningsløst å snakke om dannelse. Dannelse kan kun forekomme om det finnes et dannelsesmønster. Uten felles grunn vil skolens dannelsesgrunnlag smuldre opp under føttene våre. Fifty Shades of Grey kan være like bra som Hamsun. Vi blir sittende igjen som isolerte individer i en alles kamp mot alle. Kamelen er et godt forbilde for noen, et dårlig for andre.

«For et par generasjoner siden var alle enige om at knulling av mødre, narkotika, tøser og blowjob ikke var noe barn skulle eksponeres for», skriver innsenderen, med henvisning til Kamelens tekster.

Et samfunn konstitueres gjennom en felles moral, sier Lord Devlin. Om vi mister vår felles moral, vil vi ifølge Jonathan Sacks ikke få samfunn, men ulike grupperinger. Vi vil miste vår felles ansvarsfølelse og i stedet konkurrere om offerrollen. Et samfunn uten en felles allmennmoral er en dystopi.

Sebjørnsen spør hvilken stein lærerne med Skranevatnet har sovnet tungt under. Selv synes jeg det er pussig at Sebjørnsen ikke har fått med seg at den gammeltestamentlige tilnærmingen hun advarer mot, har forstummet for lenge siden.

Den har blitt erstattet av en sekulær puritanisme som får selv de mest ihuga svovelpredikanter til å se puslete ut. Den nye rettroenhetens dogmatikk håndheves mer nådeløst enn selv på de mest bibeltro bedehus. I den sekulære inkvisisjonens klør holdt Thon Hotels ut et knapt døgn.