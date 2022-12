Det er ingen skam å snu om Bybanen

Bilistene benyttes som melkeku for å realisere prosjekter som ikke gir dem noen gevinst.

Bybanen til Åsane vil påføre byens bilister en urimelig høy kostnad, mener innsenderen.

Cesilie Tveit Gruppeleder i Folkets Parti FNB Bergen

Det er helt vanlige bergensere som skal finansiere store deler av byggingen av Bybanen til Åsane. Å kjempe imot at prosjektet blir realisert er et forsvar for deres økonomi.

For det sist fremlagte kostnadsanslaget for bygging av Bybanen fra sentrum til Åsane er på 17.847 millioner kroner.

Usikkerheten er pluss minus ti prosent, som innebærer at kostnaden like gjerne blir 19.631 millioner kroner.

Et nytt totalanslag skal presenteres til våren. Hva sluttregningen blir hvis prosjektet noen gang blir realisert, kan man bare ha vonde drømmer om. For bilistene benyttes som melkeku for å realisere prosjekter som ikke gir dem noen gevinst.

Dette bryr et flertall i bystyret seg lite om. De går inn for at skinnegående transport til Åsane delvis skal avløse den etablerte og velfungerende busstransporten, med påstander om at bybane nordover vil bidra til bedre byutvikling. Trolig vil rundt halvparten av regningen bli sendt til bilistene.

Cesilie Tveit er gruppeleder for Folkets parti FNB i bystyret i Bergen.

I et innlegg i BT 9. desember innrømmer gruppeleder Thor Haakon Bakke at det «ikke er veldig god stemning for bybane til Åsane om dagen». Vi i Folkets parti deler selvsagt ikke den bekymringen.

Men én ting skal Bakke ha: Han er befriende ærlig om at dagens bompengesatser blir småpenger mot det som må til for å dekke kostnaden hvis prosjektet til Åsane blir igangsatt.

Skal Bybanen la seg bygge, må Fløyfjelltunnelen oppgraderes og forlenges, og Bakke mener det mest realistiske er en ny bompengestasjon inne i Fløyfjellet.

Å passere den vil fort koste over 50 kroner pr. passering i 15 år, i tillegg til en generell økning i bomtakstene.

Det paradoksale i denne situasjonen er at Bakke & Co vil være helt avhengige av at de som vanligvis ikke kan benytte kollektiv transport, fortsetter å kjøre egen bil. Ellers vil ikke regnestykket som ligger til grunn for det gigantiske Åsane-prosjektet, gå opp.

For Thor Haakon Bakke og andre som bare unntaksvis trenger å kjøre egen bil gjennom bomringen, dreier dette seg kun om tall som er nødvendige for å få på plass finansieringen.

Men hva med dem som har et yrke som gjør det nødvendig å benytte bil, fordi man i løpet av arbeidsdagen flytter seg fra sted til sted med utstyr i bagasjerommet?

Og hva med tusener av småbarnsforeldre som er avhengige av bilen for å rekke å bringe og hente sine små i barnehage eller skole?

BT skrev nylig om lærere på Holen skole som slutter i jobben fordi det ikke er en eneste parkeringsplass til de ansatte på eller i nærheten av det nye skolebygget.

Saken illustrerer konsekvensene av den bilfiendtlige politikken både Bakke og MDG, byrådet og partiene lengre til venstre står for.

Folkets Parti er partiet som konsekvent sier nei til mer bompenger. Vi kjemper for at Bergen skal være en by som også folk med helt vanlige inntekter skal ha råd til å bo og leve i.

Bompengene må ikke økes, men settes ned – og følgelig sier vi et tydelig nei til at Bybanen skal videreføres til Åsane.

Neste år er det kommunevalg, og vi utfordrer spesielt Høyre til å innta et like klart standpunkt. Det er ingen skam å snu om Bybanen!