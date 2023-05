Bergens Tidende lot seg lure!

Ufattelig at en seriøs avis går slik på limpinnen.

Influencer Sofie Steen Isachsen, best kjent som Sophie Elise, besøkte i helgen Akvariet i Bergen.

John Robertsen Fana

Bergens Tidende slår 29. april stort opp at Sophie Elise har vært i Bergen. Damen ga uttrykk for at hun var svært skuffet over tilstanden på Akvariet.

Jeg vil tro redaksjonen begrunner spalteplassen med at hun har svært mange følgere på sosiale medier – men er det god nok grunn?

Som lærer har jeg rimelig god innsikt i hvordan særlig unge opererer på nettopp sosiale medier. Det å trykke «liker», «hjerte» og «Følg» går for mange på ren autopilot. Man mener egentlig ikke så mye med det – man bare gjør det.

Hvor ekte er Sophie Elises engasjement i dyrevelferd, er faktisk et godt spørsmål. Vi må huske at hun og likesinnede har som yrke å ha seg selv i fokus. Men kampen om oppmerksomhet er stor der ute.

Et velkjent triks er å late som man er engasjert i en aktuell problemstilling – være seg miljøvern, vegetarmat eller i dette tilfellet: dyrs rettigheter. Det hjelper veldig på oppmerksomheten.

Å være i mediene har sin pris, på flere måter. At Sophie Elise spytter inn et betydelig pengebeløp til en kjent dyrevernsforening – det må hun selvsagt få gjøre. Men med hennes millioninntekter merkes det lite på kontoen. Og det gir jo god reklame: «Se hva jeg brenner for!». Bare så trist at folk er så lettlurte i dag.

Legg òg merke til at når damen blir konfrontert med saker som opprører folk – være seg et lettsindig forhold til narkotika, eller ekstremt kroppsfokus – så svarer hun ikke.

Det er helt bevisst fordi hun ikke kan forsvare det, og at hun har oppnådd det hun ville: Oppslag i flest mulig medier. Hun får flere følgere, og dermed større inntekter. Der har jo BT bidratt, dessverre.