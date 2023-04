Å ofre turistbygder er symbolpolitikk

Det er feil å blande klimaspørsmålet inn i en lokal forurensingsdiskusjon.

Fra 2026 må cruiseskip være utslippsfrie for å seile inn verdensarvfjorder som Geirangerfjorden. På bildet ser vi skipet «Sapphire Princess».

Even Husby Miljøleder Bergen Havn og leder for EPI

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Debatten om utslipp fra cruiseskip er viktig, men kvaliteten på diskusjonen reduseres når kokken blander sammen forurensing og klima i en suppe, slik BT-kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt gjør 20. april. Å ofre turistbygder som Flåm for klimaets skyld er en barsk symbolsk handling, men er det egentlig et rasjonelt klimatiltak?

Arbeidet med strengere krav for cruiseskip i Bergen var i utgangspunktet ikke motivert av klimautfordringen, men av utfordringen med luftforurensing. Luftforurensing var også den opprinnelige driveren i diskusjonen i Geiranger og Flåm.

Er det viktig å snakke om klima i disse sammenhengene? Generelt sett ja, og i alle sammenhenger. Men det er noe forholdsmessig i dette som faller urimelig ut for turistbygdene.

Even Husby mener det er feil å blande klimaspørsmålet inn i en lokal diskusjon om forurensing.

Hvorvidt de cirka 370 cruiseskipene globalt velter verdens klimaregnskap, er jeg usikker på. De 642 anløpene i vestlands-havnene Bergen, Loen/Olden, Eidfjord, Vik og Flåm i 2022 utgjorde 22.896 tonn CO 2, ifølge data fra Environmental Port Index. Det er en veldig liten del av Vestlandets klimautslipp på 6,85 millioner tonn i 2021.

Skipenes rapportering i havnene viser at rederiene tar tak. Fra 2019 til 2022 har for eksempel Bergen oppnådd 14 prosent reduksjon av utslipp. Årsaken er at rederiene har gjort gode valg som å velge renere drivstoff, kjøre rensesystemer effektivt, fase ut eldre skip og koble seg til landstrøm.

Vi ser også at havnens prisliste, bygget på «forurenser betaler»-prinsippet, skaper motivasjon. At flytende naturgass (LNG) og andre drivstoff er på vei inn i markedet, vil hjelpe oss mye i kampen mot luftforurensing i tiden fremover.

Environmental Port Index (EPI) Samler inn miljørapporter for cruiseskip med anløp til havner på norskekysten og Island

Gir blant annet en egen «EPI Score» som viser reduksjon av luftutslipp ved kai sammenlignet med myndighetskrav.

Flere havner kobler data herfra til prisen for skipsanløp.

Sekretariatet for løsningen er lagt til Bergen havn.

Selvsagt må cruiserederiene levere på klima også. Cruiserederienes organisasjon CLIA sitt mål om 40 prosent reduksjon av CO₂ utslipp innen 2030 (i forhold til 2008) og karbonnøytral drift innen 2050, er en bra satsing. Vi må både forvente at de leverer, og vi må kontrollere fremdrift. De må holdes ansvarlige.

Det er lett å være enig i at et tradisjonelt cruiseskip ikke er et bærekraftig konsept, verken når det gjelder klimautslipp eller forurensing. Det er likevel feil å blande klimaspørsmålet inn i en lokal forurensingsdiskusjon.

Å gi noen få destinasjoner klimakrav for skip mens andre ikke får det, er konkurransevridende.

Klima er en global problemstilling som må håndteres gjennom nasjonale og internasjonale avtaler og krav. Denne diskusjonen er det viktig vi tar, og Havila Kystruten med flere viser oss at det er teknisk mulig, både når det gjelder klima og forurensing.

Dette var en tilbakemelding til Tjeldflåt, men også til politikerne som jobber med å presse klimakrav inn i kravene til skip i Unesco-fjordene. Vi har oppnådd mye de siste årene, og reisen mot nullutslipp er godt i gang. Likevel: Å ofre turistbygder på grunnlag av klimaargumentet blir fort symbolpolitikk.