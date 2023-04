Dialekt-grynta frå Oslo vest

Arrogansen får fri flyt.

Tidlegare NRK-journalist Christian Borch har uttrykt uro for større bruk av dialekt i NRK sine nyhetssendingar.

Turid Selmer Skeidsvoll Bønes

Du kjenner deg nok att: Du kjem til Oslo med di eiga dialekt – og trur du skal bli forstått når du nyttar ditt eige talemål. Men i staden får du det velkjende, tomme blikket saman med orda vi er så vande med å høyre i hovudstaden: «Jeg skjønner ikke hva du mener».

Eg bur i Bergen, men kjem frå Vågå, og tenkjer at også bergensarane kan kjenne seg att. Og eg har stundom reflektert over dette: Er det noko som manglar, kanskje eit særskilt gen, som gjer at folk frå det sentrale Oslo, og kanskje særleg frå vestkanten av byen, ikkje er i stand til å oppfatta andre talemål enn sitt eige?

For: Når du reiser rundt i landet med ditt eige talemål og treffer på folk med andre dialekter, går du då i ein dialektisk vranglås?

Må du spørja ein trønder, ein møring eller ein tromsøværing om å snakka tydeleg på normert bokmål eller nynorsk for at du skal skjøne kva dei seier?

Turid Selmer Skeidsvoll meiner det er bra med dialektmangfald.

Svaret er sjølvsagt nei. Vi høyrer med forståing og velvilje, og skjøner ganske fort at bainnhoinn på trøndersk er ein hund i band, eller at Lars Os i NRK meiner «dykk» når han seier «dåkk».

Og kanskje er det velviljen som manglar når NRK sin no pensjonerte medarbeidar Christian Borch skyt av stad ei salve mot den same Lars Os.

Det er Oslo-arrogansen som får fri flyt, blanda med irritasjonen over dei som bruker ord ein ikkje skjøner med ein gong, og det strevsomme i å ta omsyn til at Noreg er større enn områda innanfor Ring 1.

Og i nasjonal samanheng er dei vestlege bydelane i Oslo forsvinnande små. Ser ein på kartet, er det Noreg utanfor Oslo som fyller områda mellom Lindesnes og Nordkapp, mellom Stad og Os i Østerdalen (der nemnde Lars Os har dialekta si frå).

Normert riksmål er ein språkleg minoritet i landet vårt – fordi eit fleirtal av oss som bur her, ikkje snakkar slik. Det skal talemålet i NRK spegle, og heldigvis får det lov til å gjera det.

Difor er det fint at NRK har både Lars Os og Ingerid Stenvold – og ikkje minst gudbrandsdølen Even Lusæter. Og skjøner vi kva dei seier? Sjølvsagt gjer vi det, alle saman. Vel, nesten alle saman då.