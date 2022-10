Den lederen vi trengte

BTs politiske redaktør Eirin Eikefjord gir en svak og hastverkspreget analyse som ikke kan bli stående uimotsagt.

Roger Valhammer (Ap) annonserte fredag i forrige uke at han går av som byrådsleder i Bergen etter varslet mistillit fra et flertall i bystyret.

Emil Gadolin Fylkestingsrepresentant, Ap

Henrik Jorem Politisk nestleder, Ap i Bergen

Eva Synnøve Hagewick Steigen Organisatorisk nestleder, Ap iBergen

Roger Valhammer (Ap) har styrt byen gjennom en historisk turbulent tid siden våren 2019 og frem til i dag. Han har utvist stort lederskap både med hodet og med hjertet.

Før vi imøtegår Eikefjords påstander, er det verdt å minne om konteksten. Valget 2019 ga Bergen et historisk fraksjonert og splittet bystyre preget av bakoverskuende krefter som Trym Aafløy og daværende FNB.

Utover i perioden opplevde vi et stadig mer splittet bystyre der flere partier var preget av utmeldinger og indre uro. I dag står vi igjen med en drøss av uavhengige representanter i bystyret og representanter som har byttet partier underveis.

For å sikre en trygg styring av byen måtte et svært høyt antall partier finne sammen. I dette brokete landskapet dannet Roger Valhammer et byråd bestående av hele fire partier. I tillegg var det nødvendig med samarbeid med enda flere partier for å skape flertall for byens budsjett og andre bystyresaker.

Det sier seg selv at denne jungelen var,og er, krevende å manøvrere i. Bergen trengte en politiker som kunne bygge broer på tvers av politiske skillelinjer. Roger Valhammer var riktig mann til rett tid. Alle som har jobbet med Roger, vet at han er en mann med samarbeidsevner utenom det vanlige.

Med et såpass krevende utgangspunkt måtte han prioritere de lange linjene, fremfor kortsiktige seire og enkle medieutspill. Et av disse var bybanespørsmålet.

Milliardsummer i statlige investeringer i Bergen, og tiår med arbeid, sto på spill for å bygge bybane nordover mot Åsane. Høsten 2021 var Rogers samarbeidsevner direkte utslagsgivende til at det til slutt endte med flertall for den faglig anbefalte løsningen.

I 2020 traff pandemien oss og snudde hverdagen på hodet – også i politikken. Bergen var tidvis svært utsatt i pandemiens mange faser, og konstant i medienes søkelys. Smittevernloven ga kommunene et stort ansvar som ingen av kommunene i realiteten var forberedt på.

Rådene fra FHI, og andre statlige myndigheter var uklare, og jussen var mildt sagt upløyd mark. Fagfolk var uenige, og ulike fagdisipliner sto imot hverandre. I dag vet vi mye, men underveis var det mye som selv ikke ekspertene kunne gi svar på.

Roger Valhammer inntok rollen som lagleder i Bergen og for omegnskommunene. Gjennom pandemiens mange ulike faser viste han stødig lederskap og kommuniserte direkte til bergenserne. Han utfordret nasjonale myndigheter når det var nødvendig og gikk foran når det trengtes. Eksemplene er mange.

Få, om noen, tidligere byrådsleder har blitt stilt overfor en tilsvarende utfordring. Valhammer ga byen og regionen et lederskap folk flest hadde tillit til.

Selv i krisenes tid har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for sosialdemokratisk politikk for vår tid. På tross av trange budsjetter og et fraksjonert bystyre, ble det ført gjenkjennelig politikk for Arbeiderpartiet.

Gratis SFO for de yngste barna, en gigantisk satsing på idrett, utvidelse av den kommunale vikarpoolen, faste, trygge stillinger til renholdere og tydelig arbeid for flere heltidsstillinger i helsesektoren er eksempler på dette.

Disse gjennomslagene er noen av mange eksempler på ekte politikk som utgjør en ekte forskjell i folk sine liv.

Så tilbake til Bybanen. Eikefjord sin analyse er på sitt svakeste når hun gir uttrykk for at bybanevedtaket var et resultat av flaks. Faktum er at Roger jobbet på tvers av alle tenkelige politiske skillelinjer for å skape et flertall for byrådets løsning. Det var umulig å forholde seg til Høyre som tradisjonelt sett har vært et styringsparti.

Roger viste at han var beredt til å risikere sin egen posisjon som byrådsleder ved å bli felt av bystyret. Ved å ha gode relasjoner til allierte i bystyret lyktes han til slutt å få flertall for den faglig anbefalte løsningen. Byrådet gikk på igjen, og kunne gjenoppta styringen av byen. Dette kalles hardt arbeid og integritet, ikke flaks.

Denne samme integriteten viste Roger på fredag når han valgte å gå av. Uten politisk spill eller for å redde sin egen posisjon, men ut ifra hva han mente er best for byen og som følge av sakens alvorlighet.

Det er på ingen måte den første politiske «skandalen» som treffer Bergen, men Roger er likevel den første byrådslederen som fullt ut tar konsekvensene ved å tre til siden og gå av. Det bør være til inspirasjon for oss alle.