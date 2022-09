For godt til å være sant ...

At forklaringen på strømkrisen er «grådighet», er like meningsløst som å si at dårlig vær skyldes ondskap.

«Vi kan ikke delvis oppheve EØS og innføre lokal planøkonomi», skriver Hans Tau Hatlestad i sitt svar til Rune Garmann.

Hans Tau Hatlestad Landås

Rune Garmann skriver at løsningen på strømkrisen er såre enkel, og bruker et ordtak for å understreke poenget sitt: «The fact that you could, does not mean that you should!» (BT 6. september). Han foreslår fastpris av 85 prosent av forbruket basert på forbruket de siste to årene. Dette er planøkonomi.

Jeg tenker at et annet ordtak beskriver Garmanns løsning best. Nemlig at «hvis noe ser for godt ut til å være sant, så er det som regel det».

Å innføre lokal planøkonomi på strøm er ikke bare i strid med EØS-avtalen, men vil også by på problemer for forsyningen. For om prisen settes lavere enn det som passer med etterspørselen, så vil naturligvis etterspørselen overstige tilbudet. Dette er et elementært økonomisk faktum.

Like interessant som Garmanns «løsning», er hans «forklaring» på strømkrisen. At forklaringen er «grådighet», er like meningsløst som å si at dårlig vær skyldes ondskap.

De høye strømprisene skyldes at det ikke er nok strøm til å dekke etterspørselen. Og videre er årsaken til at det har blitt slik, at vi la ut flere utenlandskabler for å gjøre forsyningen til Europa mulig.

Innsenderen mener eneste muligheten for å få ned strømprisene er å separere norsk energi fra det europeiske markedet.

Garmann kritiserer det han kaller subsidiering av dem som tjener grovt på situasjonen. Hvordan vil man dekke inn den økte etterspørselen som en lav fastpris vil skape? Man må da kjøpe strøm i et marked med svært høy pris, og dermed fremtvinge subsidiering i en langt høyere skala enn strømstøtten utgjør. Og om man skal overholde EØS-avtalen, må man tilby samme fastprisavtale til hele det europeiske markedet.

Problemet med Garmanns løsning, med planøkonomi på strøm, er altså at den nødvendigvis må omfatte hele Europa hvis vi ikke skal bryte EØS-reglene. Å subsidiere strøm til hele dette markedet ville selvsagt blitt uakseptabelt dyrt for oss. Så ordtaket hans står ved lag: «The fact that you could, does not mean that you should!»

Den eneste muligheten vi har for å få ned prisene, er å separere norsk energi fra det europeiske markedet. Vi ser allerede hvordan dette fungerer på strømprisene nordpå, der det ikke er overføringskapasitet sørover. Der er det ti ganger billigere.

Årsaken er, som Garmann sier, «såre enkel». Det er utenlandskablene. Men løsningen er det ikke. Vi kan ikke delvis oppheve EØS og innføre lokal planøkonomi. Jeg sier ikke her at det ikke finnes noen løsning, men enkel er den nok ikke. Da tror jeg Støre og co. hadde innført den allerede.

