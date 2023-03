Skjermbruk i spisetiden er ikke bekymringsfullt

La oss heller prioritere den urovekkende utviklingen i barns sosiale kompetanse, økende psykiske lidelser og manglende spesialundervisning.

Foreldre som ønsker å påvirke, bør heller påvirke de som styrer, skriver Mirjam Randa Hermansen.

Mirjam Randa Hermansen Lektor, Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er med forundring jeg ser hvor mye oppmerksomhet skjermbruk i elevenes spisetid får i mediene for tiden. For eksempel: Det er så mye digitalt uvett i skolen i BT 26. februar.

Engasjerte foreldrene uttrykker bekymring for skolehverdagen til barna sine. Skolehverdagen kan gi god grunn til bekymring, av ulike grunner. Skjermbruk i spisetiden burde vært langt nede på bekymringslisten. Det er bekymringsverdig at mange barn i dag trenger stimuli også når de spiser. Det er dessverre mange elever som ikke behersker den frie samtalen.

De fleste lærere leser høyt for elevene sine når de spiser, og har mange fine, styrte samtaler eller leker med elevene som ikke innbefatter skjerm. Men det er grunn til å bekymre seg over at så mange av barna har behov for lærerstyrt spisetid. Lærerstyring er nødvendig for å opprettholde trygge rammer for spisepausen.

Det er bekymringsverdig at foreldre ønsker å påvirke hvordan lærerne legger opp spisetiden. Pedagoger har ofte en grunn til å bruke skjerm i spisingen de gangene det blir gjort. Uten skjerm blir støynivået ofte høyt. Rolig konversering krever færre elever eller flere lærere.

Mange elever trenger veiledning i normal oppførsel og må ha korrigering i hva som er gode manerer når vi spiser. Foreldre som ønsker å påvirke, bør heller påvirke de som styrer og forlange bedre økonomiske betingelser for institusjonene som skal ta vare på barna deres.

Da hadde vi for eksempel hatt nok lærere til nødvendig sosial oppfølging i spisetiden og skolebøker (les: mindre skjerm) til alle elever.

Ressurser er mange ganger selve kjernen i problemet. Det kan for eksempel bety at lærere må spise sammen med elevene fordi de skal ha inspeksjon i friminuttene. Flere enkeltelever har behov for lærertetthet i friminuttene, og inspeksjonsbyrden pr. lærer har økt for mange lærere.

I tillegg er det ofte behov for å gjennomføre elevsamtaler når elevene spiser, og for å unngå uro i klasserommet, er det lett å ty til universal-barnevakten; TV-skjermen. Vi får litt bedre samvittighet når programmet som blir sendt er et pedagogisk Newton-program eller Supernytt, med tilpassede dagsaktuelle nyheter for barn.

Det er ikke skjermbruk på skolen som utgjør den største skjermtrusselen, mener innsenderen.

Det er i høyeste grad grunn til bekymring at skolediskusjonen handler om skjerm. La oss heller prioritere den urovekkende utviklingen i barns sosiale kompetanse, økende psykiske lidelser, lav lærerstatus, manglende spesialundervisning og nedprioritert skole.

Økt skjermbruk er selvsagt ikke bra, særlig ikke for utviklingen av den sosiale kompetansen, men det er ikke skjermbruk på skolen som utgjør den største skjermtrusselen i barnas liv.

Pedagogisk skjerm tilhører skolen, og bør videreutvikles av lærere som tar bevisste valg om skjermbruk i sitt klasserom. Det er sosiale medier og dataspill diskusjonen burde handlet om når det gjelder skjermbruk.

Dessverre bidrar skjermdiskusjonen ytterligere til å belyse hvor stort behovet er for å øke lærernes status, samt å få skolepolitikk på dagsorden.