Ofte fremstilles offentlig sektor som en klamp om foten og privat sektor som motoren. Det er ikke sant.

Tenk deg en lokal entreprenør som driver med utleie av båthengere. Et yrende småbåtliv gjør at det er marked for slik utleie

Tenk deg at en milliard kroner blir fordelt på to-tre investorer. Én kjøper kanskje en yacht. En annen reiser på ferie og bor på dyrere hotell enn en vanlig lønnsmottaker. Og så investerer de selvfølgelig i bedrifter. Slik skapes nye arbeidsplasser, men investorene skal ha rikelig igjen.

Selv arbeidsplasser som går med overskudd legges ned fordi de ikke gir god nok avkastning til aksjonærene. Styrene må holde kostnadene nede, det betyr som regel oppsigelser, men aksjonærene får likevel rekordutbytter fra samme bedrift. Samtidig med at de skaper arbeidsplasser har investorene helt klart ansvar for at jobber forsvinner unødvendig.

Tenk deg at milliarden blir fordelt på 20.000 offentlig ansatte. Det betyr 50.000 på hver. De fleste kjøper kanskje ny båt, kanskje leier de henger av entreprenøren min, kjøper ny hytte, pusser opp huset eller reiser på ferie. Det er altså grunn til å tro at milliarden blir investert like godt i arbeidsplasser som når den går til noen få investorer.

Kan det tenkes at denne fordelingen også genererer mer i skatt fra den omtalte milliarden, enn hvis den går til to-tre investorer? Spesielt etter denne regjeringens skattekutt for de rikeste. Når båtbyggeren, utleieren og butikkeieren tjener mindre, betaler også de mindre i skatt.

Ofte fremstilles offentlig sektor som en klamp om foten og privat sektor som motoren. Sannheten er at privat sektor er avhengig av offentlig sektor. I nedgangstider må mange private firma si opp folk. Det gir ringvirkninger; når mange fra privat sektor får dårligere økonomi og bruker mindre penger, går det igjen utover omsetningen i andre private bedrifter.

En sterk offentlig sektor betyr mange med stabil kjøpekraft. Som offentlig ansatt bruker jeg i praksis alt jeg tjener netto i nettopp privat sektor. Nedgangen i omsetningen til private blir dermed ikke så stor fordi ringvirkningene stoppes, og flere private jobber holdes i gang enn om offentlig sektor var liten og svak.

Grunnen til at private kan drive mer effektivt enn det offentlige ser vi ofte er at ansattes lønninger og pensjoner kuttes. Privatisering gir dårligere kjøpekraft for de 20 000 dersom de blir privatisert fordi milliarden nå havner hos noen få investorer istedenfor.

Privatisering av offentlige oppgaver er ikke bedre enn at det offentlige gjør jobben. Det er heller ikke en utvikling som «bare skjer». Hvor skattepengene dine havner er et verdivalg, og valget er ditt.

Det er ikke likegyldig hvem du stemmer på.