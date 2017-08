Politidirektoratets økning i ansatte og utgifter skyldes oppgavene vi er tildelt fra storting og regjering.

Bergens Tidende tar 23. august på lederplass til orde for at det er på tide å slanke Politidirektoratet, og mener de ser et politibyråkrati uten styring. Vi motsetter oss på ingen måte slanking om politikerne ønsker et mindre direktorat. Men det er vår vurdering at vi er riktig dimensjonert for å kunne løse de oppgavene vi pr. i dag er tildelt.

Både Gjørv-kommisjonen og Direktoratet for IKT og forvaltnings (Difi) evaluering av POD etter 2012 konkluderte med at direktoratet var underdimensjonert. Politidirektoratets oppgaver er å lede og utvikle norsk politi, noe som blant annet innebærer gjennomføring av store reformer. Kompetansen og kapasiteten i direktoratet ble derfor særlig styrket innenfor beredskap, IKT, ledelse og organisasjonsutvikling.

I dag har POD om lag 250 fast ansatte, en vekst på rundt 80 fra 2013. I tillegg har vi vel 70 midlertidige medarbeidere som i hovedsak jobber i prosjekter knyttet til gjennomføring av nærpolitireformen og andre utviklingsprosjekter og satsinger fra regjeringen. I 2013 utgjorde dette om lag 40, altså en økning på rundt 30.

Når det gjelder politiårsverk, fikk politiet i perioden 2013 til august 2016 om lag 1200 flere årsverk. Av disse er kun 18 politiårsverk tilført Politidirektoratet.

En oversikt fra Difi fra 2016 viser at POD verken er et stort direktorat i forhold til etaten vi leder på 16.000 medarbeidere, eller har vokst mest i perioden i forhold til andre direktorat.

Politidirektoratet har fokus på å modernisere norsk politi. Det gjøres gjennom et omfattende reformarbeid, som både innebærer omstrukturering av etaten og utvikling av gode fagmiljøer for å møte både dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. For å styre og lede utviklingen, trengs et sterkt direktorat. Derfor bommer Bergens Tidende når de påstår at det er politibyråkrati uten styring.