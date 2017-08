Våre statsråder er best i klassen.

La oss forsikre Ap og Jette Christensen om en ting: Det går bra med Norge. Med solide skatteinntekter, århundrets beste kommuneøkonomi og synkende arbeidsledighet så er framtidsutsiktene langt fra dystre.

Frp er på ingen måte ferdig med å redusere skattene, bygge veiene, styrke eldreomsorgen og øke strafferammene. Christensen er opplagt uenig, men dette kalles å styre Norge i riktig retning.

I et innlegg i BT 23. august er det nok et angrep fra Ap og Jette Christensen som mener den sittende regjeringen kommer til å ruste landet ned. Dessverre gir disse flosklene lite mening når økonomien går godt.

Dommedagsprofetiene har vi hørt før. Men hvordan har egentlig Frp/H klart seg i regjering? Mye bedre enn forventet, skal man tro tilbakemeldinger fra både tilhengere og motstandere. Våre statsråder er best i klassen, næringslivet er i vekst, aldri har kommuneøkonomien vært bedre, barnefattigdommen er i fokus og aldri før har samferdsel hatt så høy prioritet.

Ingen i Frp tar for gitt å sitte i regjering eller få rekordoppslutning etter høstens valg. Men vi har levert både på innvandringspolitikk, samferdselspolitikk og skattereduksjoner. Det burde være en vekker for Ap at skatteinntektene til Norge har økt med 65 milliarder kroner, samtidig som vi har kuttet 18 milliarder kroner i personskatten. Dette er skattekutt som kommer helt vanlige mennesker til gode.

Alternativet til Høyre og Frp er en regjering med en vaklende statsminister fra Ap som vil samarbeide med partier som går i tog for å forby bil og for å innføre enda flere skatter for småbarnsfamilier og pensjonister.

Det er også viktig å legge til at ekte norske verdier skapes i distriktene. Dessverre har Ap gjort en god jobb når de har malt fjeset til Norges fem rikeste på formueskatten, en retorikk media svelger ukritisk. Men vi vet hvem som blir rammet hardest av formueskatten. Det er de solide, norskeide bedriftene og gårdseiere. De som skaper arbeidsplasser, men som ikke har råd til å bli trippel beskattet.

Vi har fjernet arveavgiften. Nå skal vi fjerne eiendomsskatten. Samtidig har vi fått til en vesentlig reduksjon i bilavgiftene, noe som kommer helt vanlige folk til gode.

Ap går til valg på en vesentlig økning i skatter og avgifter. Det vil ha drastiske konsekvenser for fremtidens arbeidsplasser. Det vil ikke slå hardest ut i Oslo, der veiene er gode og mange bedrifter er eid av utenlandske selskaper. Men dette vil ramme distriktene hardt.