Vi må bekjempe koronaens splitt og hersk-strategi

«Gjensidig tillit, respekt og dialog – det er våre beste våpen for å ende pandemien», skriver lederen for Pandemisenteret.

Ordkrigen om pandemien rammer oss alle.

Esperanza Diaz Leder ved Pandemisenteret, UiB

«Skal uvaksinert helsepersonell nektes å gå på jobb? Vaksinepresset i Norge er vanvittig! Hvorfor skal jeg risikere bivirkninger for å beskytte andre?»

En av de tingene vi ikke visste ved pandemiens start, var hvor stor ordkrigen ville bli. Det går ut over oss alle.

Uvaksinerte er selv i større fare for å bli smittet av covid-19, bli sykere av det og smitter andre mer enn de vaksinerte når de er blitt syke. Men også de vaksinerte kan bli syke og smitte andre. Og siden det er flere vaksinerte i samfunnet, er det større sannsynlighet nå for at det blir en vaksinert person som smitter neste. Hva skal vi da gjøre?

«Splitt og hersk» er koronavirusets beste strategi for en evigvarig pandemi. Gjensidig tillit, respekt og dialog – det er våre beste våpen for å ende pandemien.

Sammenliknet med mange andre land, klarte Norge seg fint i mange måneder. Blant en del andre faktorer som god økonomi, lav populasjonstetthet og velfungerende helsetjenester, var tillit, åpenhet og det at «vi» sto sammen i det farlige og ukjente, våre beste allierte i kampen mot en felles fiende: SARS-CoV-2.

Land med klare «vi»-strategier klarte seg generelt best.

Vaksinen, bedre forståelse av denne lange pandemien og tiltak over lang tid, førte for noen uker siden til at samfunnet ble åpnet igjen. Fordi de mest sårbare var bedre beskyttet, kunne vi tåle flere, men mindre alvorlig syke.

Ingen lovet null smitte etter åpningen. Ingen ønsker nye tiltak, og alle er slitne.

Men pandemien viser gang på gang at fremtiden er vanskelig å forutsi med presisjon. Tallene på de syke er blitt noe høyere enn helsemyndighetene hadde sett for seg, og vaksinebeskyttelse for de eldste varer noe kortere enn det vi hadde tenkt.

Til tross for at imponerende 90 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert, ønsker ikke alle å få vaksine.

«Vi» trenger å finne nye, kreative, løsninger – sammen. Men i stedet for å huske hva som har hjulpet oss frem til nå, begynner vi å dele oss og finne «skyldige»: De som ikke ønsker vaksine.

«Vi» må bli større, ikke mindre, mener innsenderen. I noen land, som her i Nigeria, er under fem prosent av befolkningen vaksinert.

Daglig blir vi bombardert av mediene som presenterer oss «syndebukkene»: Helsepersonell som ikke ønsker å vaksinere seg, innvandrere fra enkelte land, de yngste ...

Er det slik vi skal vinne denne lange kampen?

Den beste måten å få noen til å revurdere et valg, er at vedkommende forstår at man blir respektert uansett valget, at partene går i dialog og ser på hverandre som forskjellige, men likeverdige.

Egentlig kan ikke «vi» være så lite som Norge. Eller tror vi fortsatt at vi er trygge når under fem prosent av befolkningen i land med lave inntekt er vaksinert med stor fare for at nye varianter utvikler seg? «Vi» må bli større, ikke mindre.

Kloden bør bli kaldere, men menneskene varmere og rausere for å være i stand til å vinne denne og fremtidige pandemiene og store kriser.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus sier det slik: «This is a time for facts, not fear. This is a time for rationality, not rumors. This is a time for solidarity, not stigma.»