Bygningen fra 1752 trues av tunnelløsningen

Seminarium Fredericianum eller Bergens barneasyl ligger på Asylplass 2, like ved det planlagte tunnelinnslaget i Heggebakken.

Vi ser med gru på et par års sprenging og store anleggsarbeider bare noen meter fra bygget.

Svein Skotheim Styreleder i Stiftelsen Seminarium Fredericianum, eier av Asylplass 2

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Byantikvaren, fylkeskonservatoren og Riksantikvaren advarer mot bygging av Bybanen i tunnel fordi det er risikofylt for de historiske miljøene i Bergen sentrum. Det gjelder for Bryggen, Mariakirken og Øvregaten. Det gjelder også for de historiske miljøene rundt et mulig tunnelinnslag i Heggebakken, blant annet Domkirken og Latinskolen.

På Asylplass, like ved Katedralskolen, står Bergens største bevarte trebygning fra 1700-tallet. Det er bare 50 år yngre enn Bryggen (som ble gjenoppbygget etter brannen i 1702), og det representerer en viktig del av Bergens historie.

Fra starten huset det en skole som skulle profesjonalisere byens handelsstand. Fra 1841 har Bergens barneasyl holdt til bygget, opprinnelig for å gi oppdragelse til barn fra fattige hjem, i dag som Norges eldste barnehage. Bygget har også huset et militærsykehus, et «Pigeinstitutt» og et bibliotek på 1300 verdifulle bøker som i sin tid ble donert Latinskolen.

Svein Skotheim er styreleder i Stiftelsen Seminarium Fredericianum, eier av Asylplass 2.

Styret i stiftelsen som eier bygget er livredd for setningsskader i et så gammelt bygg. Vi utreder for tiden en sprekk i grunnmuren som kanskje (men trolig ikke) kommer fra grunnundersøkelser for Bybanen eller kanskje graving ved tilførsel av en vannledning for et sprinkleranlegg.

Når så små inngrep kan forårsake setningsskader, ser vi med gru på et par års sprenging og store anleggsarbeider bare noen meter fra bygget. Alle antikvariske instanser deler vår bekymring her. Det samme gjelder fagmiljøene i fylket, i kommunen og i Bybanen utbygging.

Når vi også vet at tunnelalternativet er langt dyrere å bygge og drifte, er det uforståelig for oss at bystyret kan vedta å se bort fra all faglig ekspertise og all fornuft med hensyn til økonomi og fremdrift.

Forslaget fra Høyre, Rødt og Senterpartiet om tunnelløsning med innslag i Heggebakken bør derfor avvises i bystyret den 24. november.