Si meg, hva og hvem er vanlige folk?

Det er kommet en arrogant klasse som troner over alt.

Erna Solberg, Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre har en avstandsskapende retorikk om vanlige folk, mener innsenderen.

Sølvi Marie Pedersen Morvik

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gahr Støre, Solberg, Listhaug, og en hel haug andre i det norske politiske system, bruker den daglig – denne avstandsskapende retorikken som får en til å lure på hva de egentlig sier.

– Dette må vanlige folk forstå.

– Det gjelder vanlige folk.

– Nå snakker vi om vanlige folk.

Si meg, hva og hvem er vanlige folk?

Politikerne er valgt fordi noen har tro på dem. Det er et enormt stort ansvar, skriver Sølvi Marie Pedersen.

Det norske samfunn er ikke lenger et klassesamfunn med arbeider-, middel- og overklasse. Det er kommet en arrogant klasse som troner over alt, og som tilsynelatende ikke beror på noe annet enn penger.

Undertegnede har merket seg at personligheten til Ola Dunk er transformert til Olay von Dum. Han er langt fra en traust sindig kar med røde kinn og arbeidsnever, som synes det er typisk norsk å være god, samtidig som han har beina godt plantet på jorden.

Han er blitt fiffig. Han spankulerer rundt i en for trang dress og flosshatt med en tjukk sigar og tror han er amerikaner. Og han kler det ikke. Det verste er at han har nesen i sky. Han hadde trengt å få kontakt med bakken igjen. Få respekt for medmennesket.

Politikere skal tjene. De er valgt fordi noen har tro på dem. Det er et enormt stort ansvar. De rår over liv. Da kan man ikke separere seg fra dem som har valgt en.

Ifølge Capgeminis rapport kvalifiserte etthundrede og åttiseks tusen nordmenn til tittelen dollarmillionær, eller mangemillionær, i 2020. Det er jo et tydelig bevis på at portemoneen er på størrelse med en veske. Flotte greier, helt til man begynner å sette standard mellom mennesker og tro at det finnes vanlige folk.

Det finnes folk, mennesker, innbyggere. Aldri tro noe annet. Hoverer du, kommer karma og biter deg i ræven!