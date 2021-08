Bergen bør innføre de strengeste tiltakene igjen

Det er ikke forsvarlig å starte skolene på grønt nivå nå.

Det beste ville vært å utsette skole- og studiestart inntil smitten er på retur, mener innsenderne. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Lars Johan Vatten Professor emeritus i epidemiologi, Trondheim

Gunnar Kvåle Professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

Smitten er ute av kontroll i Bergen. De siste 14 dager har nesten 800 personer fått påvist smitte i byen, de fleste av disse i alderen 20 til 29 år. Smitten øker nå kraftig også i gruppen 13 til 19 år. I helgen 7. og 8. august, da det normalt ville forventes at registrerte smittetall skulle gå noe ned, var over 140 nye registrerte. De siste 14 dagene har rundt 1 av 150 ungdommer 20 til 29 år og 1 av 200 i gruppen 13 til 19 vært smittet.

Island hadde for vel en uke siden samme smittetrykk som Bergen og har nå 24 innlagte på sykehus til tross for mye høyere vaksinedekning enn Bergen. Slås ikke smitten ned meget raskt, kan en forvente at sykehusinnleggelsene kan øke til et tilsvarende nivå i Bergen som på Island. Dessuten vil mange ungdommer være smittet ved skole- og studiestart om en ukes tid.

Byrådet bør derfor innføre tiltak svarende til de strengeste i vinter inntil det kommer en tydelig nedgang i smittespredningen.

Professorene Gunnar Kvåle (til v.) og Lars Johan Vatten advarer om følgene av stor smittespredning blant barn og unge. Foto: Privat

Det er ikke forsvarlig å starte skolene på grønt nivå. Det beste ville vært å utsette skole- og studiestart inntil smitten er på retur. Hvis Byrådet ikke anbefaler dette, vil det hjelpe noe om alle skolene starter på rødt nivå og med regelmessig lufting av klasserommene.

Mange ungdommer betaler nå prisen for at strammere tiltak ikke ble innført på et tidspunkt da det ville vært atskillig lettere å slå smitten tilbake, slik vi ba om i BT 31. juli.