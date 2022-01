Vil Vedum bla opp for Vestland?

Når regjeringa vil betale 700 millionar til dei fylka som vel fortida, kva med dei som vil følgje med inn i framtida?

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovar at staten skal ta rekninga for dei fylka som vil reversere fylkessamanslåinga.

Alfred Bjørlo Stortingsrepresentant (V) frå Sogn og Fjordane og medlem i Næringskomiteen

Finansminister og Sp-leiar Trygve S. Vedum er ein storbonde med god råd – til saker han brenn for.

Diverre står ikkje det å dekke vanlege folk sine auka straumrekningar, eller å redde arbeidsplassar råka av strenge koronatiltak, på den lista. I slike saker må Ap/Sp-regjeringa dragast etter håret av Stortinget for å stille opp økonomisk.

Men frykt ikkje. Når vi snakkar om verkeleg viktige ting, er Vedum og Senterpartiet parat. Då er det ikkje noko knussel.

Staten må støtte dei fylka som vel framtida, og ikkje berre dei som vil gå attende til gamle fylkesgrenser, meiner Alfred Bjørlo (V).

Vedum varslar difor at nye fylkeskommunar som vil splitte seg opp og vende attende til gamle dagar, skal få dekka alle kostnader til dette av Ap/Sp-regjeringa. Kostnaden vil truleg bli på minst 700 millionar kroner – betalt av våre skattepengar til å bygge opp att gammalt byråkrati, gamle grenser og gamle løysingar.

Nye Vestland fylke vil ikkje reversere og bygge opp att gamle grenser. Tvert imot: Eit nytt og sterkare Vestland fylke har brukt dei to siste åra til å leggje offensive planar for eit sterkare og meir samla Vestland - som skal bli nasjonalt leiande innan grønt næringsliv og ta ut det enorme potensialet vi har for ny verdiskaping.

Det vil krevje store investeringar – og ein stat som stiller opp saman med Vestland fylke, kommunar og næringsliv på Vestlandet. Ikkje med midlar for å avvikle, men for å utvikle. Til å byggje ny kraft-infrastruktur, bidra i teknologiutvikling og industrialisere nye grøne løysingar.

Masterplanen finst allereie: Den heiter «Grøn Region Vestland», vart lagt fram 22. november 2021 og er klar til å rullast ut umiddelbart.

For nye fylke som vil avvikle og splitte seg opp, er Vedum og regjeringa si lommebok vidopen. Det store spørsmålet er: Kva med fylke som vil utvikle og byggje seg sterkare saman – slik som Vestland?

Kan Vestland vente seg same løfte frå Ap/Sp-regjeringa om statlege ekstraordinære løyvingar for å skape ei ny framtid gjennom «Grøn Region Vestland», som Viken og Troms/Finnmark no før løfte om for å gå attende til fortida?

Om deira kamp for å vende attende til fortida er verdt 700 millionar kronar – kor mykje verdset Vedum då Vestland sin kamp for å skape framtida?

Det initiativet Vestland fylke har tatt gjennom «Grøn Region Vestland», er uendeleg mykje meir verdt for Noreg si framtid enn symbolsk gjenoppbygging av gamle fylkeskommunale organisasjonar.

Eg ventar og trur at Ap/Sp-regjeringa også ser det. Dei må omgåande varsle at staten vil stille opp med minst tilsvarande beløp til Vestland fylke som «startpakke» for å gå saman inn i framtida, som Viken fylke no får av Vedum for å snu seg mot fortida.

Venstre heiar på dei som vil framover. Vi seier ja til eit grønare og sterkare Vestland – og nei til å bruke 700 millionar statlege kroner på Vedum sin draum om fortidas fylkeskommunar.