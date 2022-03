Å lønnes likt er rettferdig, rett og slett

En likelønnspott kan tette inntektsgapet mellom kvinner og menn.

Innsenderne mener det er riktig å fokusere på de yrkene i offentlig sektor hvor det arbeider flest kvinner. 8. mars vil de gå under parolen «Applaus betaler ikke regningene – likelønn nå». Bildet er fra 8. mars 2018.

Anette Basso, Mailiss Solheim-Åkerblom, Sunniva Vik, Camilla Lexander og Anastasia Garbar På vegne av Kvinnenettverket i Rødt, Bergen/Hordaland

Har du prøvd den nye appen, hvor par nå «konkurrerer» i hvem som gjør mest husarbeid hjemme? Den ble utviklet av norske Robin Havre, for å bevise for sin kvinnelige samboer at han var den som «gjorde alt hjemme», ifølge ham selv.

Få norske kvinner lar seg overraske av resultatet, selv om Havre selv stusset: Det viste seg at det var samboeren hans som gjorde mest. En ny rapport fra Oslo Met viser det samme. I hetero-relasjoner er det kvinner og særlig mødre som gjør mest arbeid i hjemmet.

Det kan handle om praktiske oppgaver: Hvem som pakker bort vinterklær, kjøper bursdagspresanger og booker campingplass til sommerferien. Men det handler også om omsorg og emosjonelt ansvar for den utvidede familien – det «tredje skiftet».

Ingen av disse oppgavene gir penger på konto. Nå får vi heller flest poeng i en app.

Det er, bokstavelig talt, en fattig trøst.

Det er ikke særlig rettferdig at kvinner generelt har en samlet større arbeidsbyrde enn menn.

Særlig lite rettferdig blir det når vi ser det i sammenheng med den økonomiske likestillingen mellom menn og kvinner.

Tallet gjentas år etter år: Norske kvinner tjener enn så lenge om lag 89 prosent av det menn gjør. Et kjønnsdelt arbeidsmarked forklarer en del, men ulikhetene er der fremdeles når vi sammenlikner kvinner og menn i samme sektor, næring og yrke, like lang utdanning og lik alder – da utgjør kvinners gjennomsnittlige timelønn 92 prosent av menns lønn.

Rødt har lenge kjempet for likelønnskravet. Vi vil blant annet legge mange millioner i en pott for å ta tak i lønnsforskjellene i arbeidslivet.

Nå går vi inn i sesongen for lønnsforhandlinger. Før det skjer, skal Rødt i Bergen markere kvinnedagen under parolen «Applaus betaler ikke regningene – likelønn nå». Vi mener det er riktig å fokusere på de yrkene i offentlig sektor hvor det arbeider flest kvinner: ved sykehusene, i omsorgsboliger og pleiehjem, skoler og barnehager.

Lønningene i disse yrkene er lavere enn i tilsvarende mannsdominerte yrker med like lang utdanning. Disse samfunnskritiske yrkene verdsettes ikke likt.

Er det rettferdig? Nei.

Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene.

Rødt mener vi kan tette lønnsgapet gjennom å bevilge midler til en likelønnspott som skal bidra til å heve lønningene i disse yrkene. I vårt alternative statsbudsjett satt vi av 600 millioner kroner i en slik likelønnspott for 2022. Denne potten kan bevilges fra Stortinget. Fordelingen kan partene i arbeidslivet forhandle om. Dersom 600 millioner settes av hvert eneste år tar det åtte år, eller to stortingsperioder, før lønnsforskjellene er historie.

Det er altså mulig, og vi håper at enda flere vil stille seg bak Rødt krav og gå under vår parole på kvinnedagen.

Likelønnspotten kan sikre rekrutteringen til nevnte yrker. Likelønnspotten kan tette inntektsgapet mellom kvinner og menn. Likelønnspotten kan bidra til å trygge kvinner, i særdeleshet utsatte kvinner som er økonomisk avhengige av voldelige partnere.

Likelønn koster mye mer enn å utvikle en husarbeid-app, og dette gamle, gjentatte kravet fra kvinnebevegelsen fører ikke til like mange presseoppslag og engasjerte samtaler i sofakroken.

Men det handler i bunn og grunn om det samme: Et likestilt og trygt liv for kvinner og menn. Hvor vi deler på arbeid og omsorg, og hvor vi har like forutsetninger for å klare oss økonomisk.

Er det rettferdig? Ja.