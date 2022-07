Dokken må få en skikkelig idrettsplass

Idrettsanlegg er mer enn bare en flate for aktivitet.

Espen Edvardsen Nestleder i Bergenhus Arbeiderpartilag

Bergen sentrum skal nå forandres. Marineholmen er allerede i endring, og det skal skje en omfattende endring på Dokken. Visualiserte visjoner vandrer forbi oss i stor fart.

Et slående trekk med disse visualiseringene er fraværet av et skikkelig idrettsanlegg – ikke bare aktivitetsflater, men et anlegg med infrastruktur som for eksempel kiosk og garderober. Flotte kafeer finnes det, sammen med muligheter for å bade, men helårsanlegg for idrett har i hvert fall ikke jeg sett.

Idrettsanlegg er mer enn bare en flate for aktivitet. Det er møteplasser på tvers av generasjoner. Mitt første sterke minne fra da jeg kom til Bergen i 1994, var Møhlenpris idrettsplass. Wow!

Men opplevelsen av Møhlenpris idrettsplass var nok knyttet til gode minner fra min barndoms idrettsplass.

Våren 2022 ble minnet frisket opp, da jeg som dommerfadder måtte møte opp på Hausvik stadion på Osterøy.

Kiosken var åpen, og rundt banen og kampen var det også der et rikt sosialt liv. Blant annet en småbarnsfamilie som diskuterte om én pølse fra kiosken kunne telle som dagens middag.

Utviklingen av Bergen sentrum trenger demokratisk styring, og derfor har Arbeiderpartiet i Bergen vedtatt en fyldig uttalelse om den nye bydelen på Dokken.

Uttalelsen tar for seg en rekke forhold, men det vesentlige i denne sammenhengen er at den også uttrykker et krav om en ny fotballbane i den nye bydelen.

Personer med inngående kjennskap til tomtepriser og et begrenset perspektiv på utvikling av gode lokalmiljøer vil trolig riste på hodet av et slikt standpunkt.

Men i kombinasjonen med en skole og/eller barnehage bør det være mulig å få til et idrettsanlegg som kan være en god møteplass for det nye nærmiljøet på Dokken. Og dette anlegget må ha en god kiosk.