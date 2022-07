Giddalaus kunstanmeldelse

Som anmelder må du faktisk være villig til å bruke tre kalorier på å leke sammen med verket.

Skiltet er en åpen invitasjon til å reflektere over hvilket innhold du vil fylle «Bergen?» med, mener innsenderen.

Lars Skorpen Filmskaper

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Renate Synnes Handal har i BT anmeldt (jeg bruker begrepet sjenerøst) Ragnar Kjartanssons Bergen?-skilt på Flesland. Et kort og nedkokt sammendrag av anmeldelsen er at anmelderen ikke liker verket og at det er for dyrt til en vits å være.

Handal spør retorisk om hva «punchline» for verket (vitsen) er? Det er liten tvil om at hun ikke kan finne noe som helst mening forbi det festlige.

Les også Anmeldelsen: – Den dyreste vitsen i by’n

Men: Kjartanssons verk har ingen punchline; en punchline avslutter og konkluderer. Bergen?-skiltet er det motsatte; det er en gul, diger, men åpen invitasjon til å reflektere over denne kombinasjonen av bokstaver og tegn og hvilket innhold du vil fylle «Bergen?» med.

«Jeg tror ikke kunst kan forandre verden, men jeg tror kunsten noen ganger kan få oss til å tenke annerledes om den», skriver Lars Skorpen.

Hvis du som kjører forbi i flybussen, tar invitasjonen, tenker du kanskje i noen sekunder eller minutter på hva du elsker eller hater med Bergen. Kanskje tenker du på byens historie, menneskene som bor der, dine besteforeldre på Landås?

Kanskje du tenker på en død due du så på Torgallmenningen en gang, kanskje du tenker på Bybanen over Bryggen eller Sportsklubben Brann eller fan så dyrt det har blitt med Ulriksbanen? Kanskje du liker gulfargen eller synes den er stygg, men at det er kult at noen skriver hjembyen din med så stor skrift?

Kanskje du litt metafysisk lurer på hvem som har bestemt at bokstaver betyr noe som helst. Alle disse tankene er selvfølgelig gyldige, alene eller i kombinasjon.

Kanskje du som kommer hjem fra jobb eller ferie, ikke gidder å la Bergen?-skiltet få deg til å tenke på noe som helst; det er helt OK. Men som kunstanmelder må du faktisk være villig til å bruke tre kalorier på å leke sammen med verket forbi den umiddelbare synsingen.

Som kontekst kunne man tenkt på andre kunstnere som har arbeidet med ord og bokstaver: Jenny Holzers «Protect me from what I want», Lars Rambergs «Zweifel»-installasjon i Berlin, Gary Indianas Love-skulpturer/malerier etc. Er disse relevante for Kjartanssons arbeid, eller er det bare enda mer påkostet tøys?

Jeg tror ikke kunst kan forandre verden, men jeg tror kunsten noen ganger kan få oss til å tenke annerledes om den. Så hvis kunst klarer det, så er det verdt ni millioner for denne betrakteren. Hver dag i uken.