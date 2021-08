Derfor slo jeg fra meg å bli husfar

Alle ser ut til å innrømme at det å oppdra barn er en edel og krevende plikt, men samfunnet legger likevel opp til at foreldrene skal være i jobb.

Raphael Olande hadde lyst til å være hjemme med småbarn, men kviet seg for å gjøre det. Her er han sammen med datteren Eva Marie og konen Åse Hovlandsdal.

Raphael Olande Økonomistudent og bussjåfør, Landås

To ganger har jeg lekt med tanken om å være hjemme med barna som husfar, men to ganger har jeg slått fra meg ideen på grunn av stigmaet.

I utgangspunktet tenkte jeg det var noe jeg kjente på fordi jeg var mann og av afrikansk opprinnelse, men det viser seg at selv innfødte mødre kan ha problemer meg å velge å bli hjemme med barna. De fleste av oss er da også nødt til å jobbe for å ha råd til å bo og betale regningene.

De første årene i Norge var det vanskelig å finne en god jobb, og jeg tjente ikke stort. Det gjorde det vanskelig å treffe nye mennesker, og småpraten ble krevende. Voksen, mann, utlending, gift, sunn, men arbeidsløs var en dårlig kombinasjon og smertefullt å prate om. Det er skamfullt å stå uten fast jobb.

Dessuten gir det næring til dem som er skeptiske til innvandring og som mener du bare har kommet for å leve på gratis penger fra staten. Hvor man får tak i disse pengene, vet ikke jeg.

Jeg trodde først at det i vår liberale generasjon ville være greit å si at jeg vil være hjemme med barna. Jeg tok feil. Virkeligheten er at det fortsatt ikke er helt akseptert å si at det å være hjemme og oppdra barna også er et viktig bidrag til samfunnet.

En god stund hadde jeg lyst til å gi en klem til alle foreldre som innrømmet å ha problemer med å legge barna eller slet med at barna våknet mange ganger om natten. Det var godt å høre at noen hadde det som meg. Når andre snakket om at de hadde barn som sov fra syv til syv, ble jeg sjalu og tvilte på om jeg var en god forelder.

Det er gode grunner til å tenke seg om to ganger før man velger å bli husfar, mener Raphael Olande. Til daglig er han bussjåfør og student.

Da jeg møtte en mor som slet med søvnen, men som likevel måtte gå på jobb, kunne jeg ane at bortsett fra regningene var det enda et problem: å bli kalt husmor. Det bærer fortsatt litt stigma med seg.

Alle ser ut til å innrømme at det å oppdra barn er en edel og krevende plikt, men vi vil fremdeles heller ha slitne foreldre på jobb enn å se dem tjene samfunnet som fulltids foreldre.

At begge foreldrene er tvunget til å arbeide for å forsørge en familie på fire, kan tyde på at noe er uforholdsmessig dyrt i samfunnet vårt, eller kanskje er det en konsekvens av forbrukersamfunnet. Uansett, småbarnsforeldre betaler en stor pris.

Det er gode grunner til å tenke seg om to ganger før man velger å bli husfar, om så bare for en liten periode. Det kan være krevende økonomisk, og det kan gå utover karrieren, men det er ikke det jeg tenker på.

Jeg sikter til den subtile stigmatiseringen – en følelse av ydmykelse når jeg hører og ser skuffelsen i stemmen og ansiktet når jeg snakker om å være hjemme for å ta vare på barna. Stigmaet som tvinger søvnige mødre og fedre til å jobbe. En luskende skyldfølelse som får oss til å skamme oss over et edelt ønske.

Selv har jeg ikke klart å overvinne frykten for å bli dømt. Jeg blir ikke husfar. Men hvorfor denne skyldfølelsen når oppdragelse av barn er et så viktig bidrag til samfunnet?