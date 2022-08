Mitt forsøk på å finne bustad

Det er ein svært fortvilande situasjon for leigetakarar i Bergen.

Innsendaren skriv om sine erfaringar med å leite etter bustad i Bergen saman med sambuaren sin.

Lars Lundal Eintveit Leigetakar og levemann

I den store smågodtposen, Finn.no sine bustadannonsar, har eg leita etter plass å bu saman med min sambuar. Men som i alle smågodtposar finn ein alltid nokre vemmelege punsjknappar og kokostwist som gjer situasjonen sørgjeleg. Leigemarknaden i Bergen er ikkje eit unntak.

For i hjarta av sjølve byen kan du for berre 7000 kroner i månaden leve som ein lutfattig jugoslavar på 80-talet. Sletne vegger framand for sparkel, sjarm og stil, og med eit kjøkken som gir sterke assosiasjonar til då Lars (12) spelte The Sims 2 utan «Rosebud»-koden. Med så flott plassering kan dette likevel bli buplassen til ein eller annan desperat student.

Knøttsmå soverom og vanskelege rømmingsforhold er ein gjengangar i leilegheitene i Bergen. For dersom soverom ikkje er din kopp med te, kan eg tilrå ein råflott hems berre eit lite steinkast frå byens hottaste høgskule for realsmarte talknusarar.

Skråtaket skapar den frigjerande teltopplevinga, med god plass til termos og liggeunderlag ved sidan av senga. Å klatra opp ein tre meter lang stige etter ein fuktig kveld på byen er heilt på høgde med basehopp og sjonglering med knivar.

Lars Lundal Eintveit fann til slutt ein plass å bu – i Salhus.

Det er ein svært fortvilande situasjon for leigetakarar i Bergen. Interessa for å bu i denne byen er enorm. Ein kan derfor nytte seg av arealeffektive løysingar til blodpris. Til dømes kan du boltra deg på eit kjøkken, i søraustlege enden av bykjernen. Eit kjøken som gir meg déjà vu til dei uendeleg mange forsøka på perspektivteikningane eg prøvde meg på, på barneskulen. Å kjenne på klaustrofobi fordi ein skal varma seg ein Hold-it, unnar eg ingen.

Ved å sette opp eit par gipsvegger her og der, kan ein grisk utleigar trylle ein triveleg treroms om til eit nitrist gutekollektiv med seks eineceller. Det er minimalt fokus på å skapa koseleg busituasjonar for studentar. Pengar lokkar meir. Som til dømes ei perle i utkanten – retning vest. «Koseleg» er berre forbokstaven. Her kan du kokkelera gourmetmat på heile TO kokeplater medan Tinder-daten du har tatt som gissel inne på badet, ventar tolmodig.

Med eit skeivt styrkeforhold mellom utleigar og leigetakar er det mange studentar som har latt seg lura av leigekontraktar med bindingsavtale, og vanskar med å få depositumet tilbake dersom det har oppstått ei konflikt. Det er heller ikkje noko kvalitetssikring på kva stand leilegheita er i. Det finst fleire døme på dårleg luft, sopp og uforsvarlege forhold i fleire leilegheiter.

Ei anbefaling til alle som skal leige seg bustad, er difor å melde seg inn hos Leieboerforeningen i Noreg. Dei kan hjelpe deg med kva utleigarar og leilegheiter ein bør unngå.

I tillegg kan dei hjelpe med synfaringar, og dessutan råd og rettleiing til deg som leigetakar dersom det er ein konflikt i leigeforholdet. Det er greitt å ha nokon profesjonelle i ryggen viss du er fanga i ein leigeavtale som går på helsa laus.

For min del har rotinga i godteposen til slutt gitt resultat. Eg fann min nye favoritt i Salhus, med epletre i hagen og sjøutsikt. Frå den vesle einebustaden kjem eg til å sende varme tankar til dei som framleis leiter gjennom punsjknappar og kokostwist.

