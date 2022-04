Jeg frykter liv kan gå tapt

Endringen på legevakten kan ikke være helt gjennomtenkt.

Mandag innførte Bergen legevakt en ny ordning der innbyggerne må ringe før de kommer inn.

Bjarte Sjøtun Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

4. april skriver BT at man nå må ringe 116 117 for å komme til på legevakten. Jeg er dypt bekymret for at dette har senket tilbudet enda et hakk i psykiatrien. Jeg tenker da spesielt på dem som er på vippen i spørsmålet om livet egentlig er verdt å leve lenger.

Forskjellen mellom å møte opp på legevakten og å forklare seg på telefon er stor, tror Bjarte Sjøtun.

Her kan forskjellen mellom å bare møte opp på legevakten, eller å måtte forklare seg på telefonen først, bli avgjørende for det endelige utfallet.

Når denne endringen blir gjort, samtidig som alle gode krefter snakker om en «varslet katastrofe» i psykiatrien, mener jeg at denne endringen ikke kan være helt gjennomtenkt.