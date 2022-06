Krise for kollektivtrafikken

Sjåførmangel kan fort vise seg å gi kutt i rutetilbudet.

Hver tredje bussjåfør er nå over 60 år, viser en undersøkelse fra NHO Transport. Det bekymrer innsenderen.

Kenneth Sveen Bussfører og tillitsvalgt i YTF, Yrkestrafikkforbundet

Ja, jeg må faktisk bruke så sterke ord om det som nå foregår når det gjelder busstilbudet landet over. Undersøkelser har vist at næringen nå har en snittalder over 50 år, og hver tredje sjåfør er over 60 år. Med elendig nyrekruttering og mangel på kvalifiserte sjåfører fra andre land, ja, så ser dette i utgangspunktet dystert ut. Konsekvensen av sjåførmangelen kan fort vise seg å bli kutt i rutetilbudet.

Jeg selv har drevet med persontransport hele mitt voksne liv, først 17 år som taxisjåfør, deretter bussjåfør på rutebuss nå i 16 år. Den direkte grunnen til at jeg valgte bussyrket, var tilbudet om å få dekket «busslappen» mot å binde meg i tre år til arbeidsgiver.

Dette var jo vinn-vinn da man ble sikret fast, stabil jobb, og arbeidsgiver fikk tilgang til sjåfører de ellers ikke ville hatt mulighet for å rekruttere. Jeg har aldri angret på valget, og de fleste dagene har jeg hatt en flott, meningsfull arbeidsdag med gode kundeopplevelser. Svært mange av mine nåværende kolleger er personer jeg vet kom inn i yrket på denne måten.

Prisstigningen på førerkort for buss har steget drastisk og gjort det vanskelig for buss-selskapene å betale dette i bytte mot bindingstid, skriver innsenderen.

Så lurer kanskje noen på hvorfor dette ikke fremdeles gjøres i stor skala? Vel, da jeg tok klasse D, så kostet dette 25.000. Det var en overkommelig sum for busselskapene. Skulle en sponset sjåfør velge å ikke oppfylle sin binding på tre år, så kunne man se gjennom fingrene med det. I de fleste tilfeller gikk det jo bra. Så endret ting seg over natten.

Kostnaden for å ta klasse D steg til mellom 100.000 og 125.000. Dette ble en altfor stor risiko for busselskapene, og man valgte å heller satse på personer med sertifikat for buss som kom fra andre yrker. Disse ville ofte ikke ha 100 prosent stilling, men avhjalp likevel noe. Videre satset man stort på rekruttering fra utlandet, særlig Polen. Nå er den muligheten nærmest totalt fraværende!

Levestandarden i mange land, også Polen, er blitt mye bedre, og det er svært vanskelig å finne nye sjåfører på den måten. I Norge er det ikke mange som sitter på klasse D uten å bruke dette. Studenter, som tidligere tok sertifikatet på egen hånd for å kjøre i helger og liknende, de har ikke råd til utlegget.

Så kan vi ikke stikke under stol at anbudsutsetting av kollektivtrafikken også har medført store utfordringer for sjåførene. Passasjerene får standardiserte busser med standardiserte holdeplasser, og nesten alle bussene kommer til oppsatt tid, holder seg til rutetidene, er rene og hele osv. Mye er her blitt bedre enn det var da jeg startet i yrket.

Derimot er det ingen tvil om at på effektivitetens alter så har man til en viss grad ofret sjåførene. Økt lønn er et viktig punkt, men kanskje enda viktigere er det å få bort den utstrakte bruken av delte skift, altså to oppmøter pr. dag, med ubetalt opphold imellom. Man bindes da til arbeidsplassen i nærmere tolv timer.

OK, nå har jeg prøvd å beskrive problemet. Hva så med løsningen?

Man MÅ få på plass ordning hvor staten tar hoveddelen av regningen ved å ta klasse D, eller aller helst rett og slett sørge for at det ikke koster mer enn 25.000–30.000, slik at busselskapene kan gå tilbake til tidligere løsning med å tilby «lappen» mot en viss bindingstid. En del av jobben med å beholde og rekruttere sjåfører kan overlates til hvert enkelt selskap og partene i lønnsoppgjøret.