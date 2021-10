Hvilket vaksinepress?

Jeg håper folk ikke vegrer seg for å snakke positivt om vaksinene fordi noen mener seg utsatt for press.

Innsenderen kjenner seg ikke igjen i påstanden om at vi presses til å ta koronavaksiner. På bildet vaksineres bergensere i Bergenshallen tidligere i år.

Knut-Eirik Baade Liberalist og eksilbergenser

Ruben Lund Alfheim skriver om vaksinepress i BT 15. oktober. «Vi kan ikke forby alt vi ikke liker», er det noe som heter. Som liberalist og tilhenger av frihet er dette selvsagt noe jeg støtter. Like åpenbart er det at vi ikke kan påby alt vi liker – for eksempel trygge og gode vaksiner, som dem mot covid-19 fra Pfizer og Moderna.

Men det må være greit at myndigheter kommer med anbefalinger ut fra den informasjonen de sitter på. En anbefaling flytter makten over til borgeren og bort fra politikeren.

Det er gode grunner til at folk flest er positive til vaksiner. De hadde ikke vært i omløp om bivirkningene hadde vært for store, og vi var raske til å fjerne Astrazeneca fra sirkulasjonen da det dukket opp tilstrekkelig med meldinger om bivirkninger.

Det tok litt tid før jeg fikk tatt min vaksine, og jeg kjenner meg ikke igjen i dette påståtte vaksinepresset. Alle i min omgangskrets har respektert at jeg måtte utsette dette, og jeg har ikke erfart at andre jeg kjenner har blitt dårlig behandlet om de har valgt å takke nei. På hvilken måte er presset uutholdelig?

Det virker som om Alfheim lever i en helt annen verden enn min. Vi må tåle å lese et par artikler i BT og i andre medier uten å kalle det «umenneskelig press». Det er lov å skru av TV-en og trykke på x-en i nettleseren, heller enn å late som det er et samfunnsproblem at folk snakker varmt om vaksiner. Hvis Alfheim selv klarer å motstå dette presset, er det neppe noe å klage over.

De fleste som tar vaksinen i dag, er godt kjent med bivirkningene og har veid for og imot og kommet frem til at det er best for dem å la seg vaksinere. Jeg er selv realist og kan lese statistikk og vitenskapelige artikler. For meg var det et enkelt valg, og jeg ville ikke tatt vaksinen om jeg mente den var utrygg. Press fra medier og myndigheter hadde ingenting med dette å gjøre.

Jeg håper folk ikke vegrer seg for å snakke positivt om vaksinene fordi noen mener seg utsatt for press. Det er brukt mange spaltemeter i landets medier på ulike synspunkt i saken, og vaksinemotstanderne har ingen grunn til å føle seg glemt.