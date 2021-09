Lykke er for griser

Bergenseren Herman Tønnessen er Norges største filosof, men dessverre fullstendig glemt.

Innsenderen har gravd i NRKs arkivet og funnet mannen han kaller Norges største filosof: Herman Tønnessen (til h.). Til v. journalisten Haagen Ringnes.

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis i kommunikasjonssystemer ved Høgskulen på Vestlandet

Kjedsomhet er inspirerende. Etter å ha trålt internettet, lest bøkene, tømt Spotify, zappet TV-kanalene, sett ut av vinduet og sovet middag er det enda noen timer til leggetid.

Hva nå? «Norge rundt» er jo ikke før på fredag. NRKs tv-app åpnes med andakt. Det påstås at alt etter 1960 nå er digitalisert. Er det noe som helst som er verdt et gjensyn? Finnes det ett eneste øyeblikk i alt flimmeret som har vært formativt og dannende? Et program som har utfordret tilvante forestillinger og fått en til å tenke og endre kurs?

Ja! Den 18. juni 1985 sendte NRK et 24 minutters intervju med den norske pessimistiske filosofen Herman Tønnessen. TV-serien het «Livssyn uten kirke».

På den ene siden av bordet sitter kulturjournalist Haagen Ringnes, lett nervøs, og på andre siden Herman Tønnessen i en dress som definerer åttitallet. Herman er kommet hjem fra sitt professorat i Canada for å dø og korter ventetiden med å skremme studenter på Blindern.

TV-serien «Livssyn uten kirke» med filosof Herman Tønnessen er Per Thorvaldsens (bildet) forslag til et program som er verdt et gjensyn.

Jeg husker at jeg som ung, og lett nedtrykt, satt fullstendig fjetret foran 12-tommeren som presenterte virkeligheten i sort-hvitt. Herman hadde, i mine øyne, fullstendig rett, og den munter-ironiske tonen han la frem budskapet i, gikk rett inn.

Hans filosofi kan sammenfattes av følgende utsagn: «Livet er som å hoppe ut fra en skyskraper. Det er ingen grunn til glede. Møtet med bakken er uunngåelig». Hans motto var «Ned med naturen!», og han oppfordret til vill tukling med genene for å fri oss naturens nådeløshet og vårt eget meningsløse endelikt.

Herman Tønnessen var filosofen som «utzapffet» Zapffe. Peter Wessel Zapffe hadde, inntil Herman kom på banen, vært tristessens ledestjerne med doktoravhandlingen «Om det tragiske», meget lesverdig, fra 1941 som hovedverk.

Zapffes hovedpoeng er at mennesket er et dyr som har utviklet bevissthet og dermed blitt klar over sin tragiske posisjon. Mennesket strever etter å finne mening og rettferdighet i naturens tilfeldigheter.

Dagen etter at jeg hadde sett programmet som ung, ble tilbrakt på biblioteket sammen med norsk etterkrigstids viktigste filosofiske verk, «Jeg velger sannheten» av Herman Tønnessen. Denne tynne lefsen av en bok er en dialog – vel, Tønnessen er bergenser, så han står for det meste av praten – mellom den døende Zapffe og Tønnessen.

I motsetning til mennesker, er ikke dyr klar over sin tragiske posisjon, ifølge Herman Tønnessen. Dette tar han opp i boken «Happiness is for the pigs».

Hvordan var så gjensynet med den eksistensielle pessimisten i fri dressur? Å bruke ordet nedtur er vel ikke helt riktig, men Herman roter og snubler litt rundt i egne resonnementer.

Høydepunktet i programmet er når han foreleser for studentene på Blindern. I rent selvforsvar humrer og ler de av hans sjokkerende utsagn og påstander. På spørsmål fra salen om det ikke går an å bli mett av dage, «tilter» det fullstendig for den gamle filosofiprofessoren.

Jeg skrur av 55-tommeren, reiser meg og går mot bokhyllen. Med tanke på hvor jeg befinner meg i tyngdefeltet, er det kanskje på tide med litt lystigere litteratur.