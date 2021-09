Vi bør betale mer for restaurantbesøk

De som klager på at små koselige kafeer og restauranter erstattes av hurtigmatkjeder, bør gjerne begynne å forstå hvorfor.

Lønnsnivået på norske spisesteder er for lavt, mener Thorstein Skårnes. Her besøker han Siderhuset Ola K på Nå i Hardanger.

Thorstein Skårnes Bjørnafjorden

Bergens Tidendes matjournalist Nanette Nartey får en god belæring av daglig leder for OPUS XVI, Alexander Grieg, for sin kommentar om en dyr løksuppe på hotellet.

At prisnivået på hotellet er høyt, blir kraftig tilbakevist gjennom å vise til at prisen på suppen ikke bare dekker råvarene, men en rekke andre deler av driften. Fremover må både matskribenter, og vi som restaurantgjester ta ansvar og være villige til å betale mer for matopplevelser.

Hvorfor må vi betale mer? Først og fremst må vi sikre at lønnsnivået til kokker og servitører kan få seg et skikkelig løft. Gjennomsnittslønnen for kokker i Norge med fagbrev ligger på omtrent 425.000 kroner i året, mens de som jobber som gatekjøkken- eller kafémedarbeidere, har rundt 345.000 kroner. En kjøkkensjef og restaurantsjef har rundt 500.000 kroner. Gjennomsnittslønnen i Norge er 585.000 kroner, ifølge tall fra SSB.

Restauranten Opus 16 fikk god kritikk og fem hjerter i BT, men matanmelderen mente en av suppene der var i dyreste laget.

EØS-avtalen og fri flyt av arbeidskraft har sikret at yrkesfag som kokke- og servitøryrket har kunnet holde igjen lønningene og likevel sikre seg nok arbeidskraft som er villig til å jobbe for lønnsnivået som ligger til grunn. Kombinert med at mange er deltidsansatt, spesielt som servitører, har matfaget blitt hengende bakpå i lønnskarusellen.

Når grensene delvis har vært stengt under koronapandemien, ser vi resultatet av at rekrutteringen til matfaget er nedadgående i Norge. Kombinasjonen av lav status, dårlig lønn og ugunstige arbeidstider gjør dessverre ikke faget attraktivt. Selv om kokkeyrket gir muligheter til å jobbe hvor som helst i verden, er et yrkesfag med mange muligheter, du slipper dyre studielån, kan begynne å jobbe tidlig og få fantastiske opplevelser.

Jeg kan også peke på at leiekostnadene i byene er høye, råvareprisene stiger og strømprisene stiger. De som klager på at små koselige kafeer og restauranter erstattes av hurtigmatkjeder, bør gjerne begynne å forstå hvorfor.

De er ikke nødvendigvis villig til å betale prisen for maten, håndverksfaget og opplevelsen det faktisk er å gå ut på en restaurant. Nå må vi finne frem lommeboken og betale den riktige prisen for produktet vi får.

Innsenderen arbeider i TL Måkestad AS, som er leverandør til storhusholdningsbransjen i Bergen, inkludert Opus XVI. Han har skrevet innlegget som privatperson.