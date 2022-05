Mener BT at korker skal sprette fra morgen til kveld?

Jeg savner omtanke for barna som omgås de voksne med hyggepromille.

«Tenk hvor fint det hadde vært for mange barn om glassene fyltes med noe annet enn alkohol akkurat denne dagen», skriver innsenderen om 17. mai-feiringen.

Ragnhild Hordvik Osmundnes Frekhaug, Alver

Siden 17. mai har vi kunnet lese om mye fyll og uønsket atferd i sentrum den 17. mai utover ettermiddagen, og mange barn har hatt ubehagelige opplevelser. 17. mai i Bergen fremstår ikke lenger som barnas festdag, men til nød barnas festformiddag.

Helsebyråd Beate Husa tar kommunens ansvar i saken og ønsker å gå i dialog med politiet om hvordan de kan begrense utfordringer knyttet til fyll på slike dager.

Politiet har uttalt at om en ønsker å snu trenden tilbake mot den tidligere 17. mai-feiringen, er dette noe samfunn må ta tak i sammen, for politiet greier ikke å snu dette alene.

Politiet hadde mange oppdrag knyttet til fyll i Bergen sentrum 17. mai.

Ifølge Bergens Tidende og vinanmelder Ingvild Tennfjord er 17. mai dagen da «korker skal sprette fra morgen til kveld» (BT/A-magasinet 13. mai). Så lenge jeg kan huske har nyhetssendinger den 16. og 17. mai vist eksempler på land som ser til Norge for hvordan man markerer nasjonaldagen, for her har 17. mai lange tradisjoner for å være barnas store festdag.

Jeg savner at BT og Ingvild Tennfjord hadde presentert en knakende god handleliste som også viser omtanke for barna – de som omgås de voksne som fyller glassene sine fra morgen til kveld. For i takt med at glassene tømmes, endres stemmeleiet litt, latteren blir litt annerledes, følelsene litt mer på utsiden.

Ikke de store endringene, men nok til at barn opplever et økende ubehag i takt med en snikende hyggepromille.

Tenk hvor fint det hadde vært for mange barn om glassene fyltes med noe annet enn alkohol akkurat denne dagen.

Nei da, BT har ikke oppfordret til flatfyll på barnas store festdag, men har tydelig formulert at alkohol har sin naturlige plass i feiringen, fra morgen til kveld. BT skal ikke måtte ta ansvar for de 420 oppdragene politiet hadde, men kanskje dere våger å ta et oppgjør med alkoholkulturen avisen fronter?

Politiet sier at de greier ikke snu trenden aleine, og at dette er noe samfunnet må ta tak i sammen. Er BT villig til å ta sin del av ansvaret?