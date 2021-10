Hvor lenge er det greit å måtte vente på taxi?

De presser inn flest mulig oppdrag, slik at mange blir stående igjen og vente. Vente, vente, vente.

«Bergen Taxi burde aldri fått ansvar for skoleskyssordningen når de faktisk ikke har kapasitet til å følge opp», skriver innsenderen.

Susanne Turøy Sint og frustrert mamma til jente (16)

Hvor lenge synes du det er greit å vente på en taxi? En taxi som er bestilt til et fast klokkeslett, hver eneste ukedag hele året.

En time ekstra, to timer – kanskje tre? Når du ringer og lurer på hvor taxien er, får du beskjed om at det ikke er satt opp taxi ennå, de har så mange oppdrag, må du skjønne. De kan ikke love noe på telefonen, du kan jo bare vente. Er det noe problem, da?

Du er sliten. Skoledagen eller arbeidsdagen har vært lang. Alle dine kollegaer eller venner er reist. Lyset slokkes snart på arbeidsplassen eller skolen. Du er sulten og vil hjem til flokken din. En time, to timer, tre timer. Samme det, vel? Det er jo bare å vente.

Andre er heldige. De kan hoppe på en buss eller ringe et annet selskap. For sånn elendig service finner de seg ikke i. Men ikke du, du må vente på denne spesielle taxien som har plass til deg og din rullestol.

Susanne Turøy er sint og frustrert fordi datteren til stadighet må vente i timevis på drosjen.

Du ringer en gang til. Spør forsiktig om taxien snart er på vei. Du er trøtt, har lite batteri på telefonen, og den lange køen fra Bergen til Sotra er begynt. Egentlig skulle du vært hjemme nå. Nei, her er det bare å vente, du trenger ikke ringe flere ganger. Vi vet jo om deg. Du må bare vente. Hva er problemet?

Det er tilsynelatende ikke så viktig for Bergen Taxi når du blir hentet eller å gi beskjed til deg om taxien ikke kommer som avtalt. Du må bare vente! En time, to timer, tre timer.

Samme det, vel? Er du misfornøyd? Syns du tilbudet er elendig? Ikke vårt problem. Send en e-post.

Bergen Taxi burde aldri fått ansvar for skoleskyssordningen når de faktisk ikke har kapasitet til å følge opp. De presser inn mest mulig oppdrag, slik at mange blir stående igjen og vente. Vente, vente, vente.

Det er ikke så viktig med de faste avtalene. Der får de betalingen sin uansett. Om et barn blir hentet klokken 14 eller 17, samme det, vel? Bergen Taxi har holdt sin del av avtalen.

Ja, for vi snakker faktisk om barn! Ikke pakker som skal flyttes fra A til B, men ekte mennesker. Lurer på om de i Bergen Taxi vet det.

Jeg vil presisere at dette ikke handler om sjåførene. De gjør så godt de kan. Det handler om selve systemet og ordningen.

Bergen Taxi svarer: Nei, det er ikke greit å måtte vente på taxi!

Det er ikke greit å vente på forhåndsbestilt taxi, verken én, to eller tre timer. Bilen skal være på plass til avtalt tid. Unntaksvis forsinkelse kan skje, men helst ikke mer enn 20–30 minutter.

Opplevelsen som er beskrevet, «står til stryk» – slik skal det ikke være. Vi beklager!

Koronasituasjonen som oppsto i mars 2020, rammet taxinæringen hardt. Fra en dag til den annen forsvant 80 prosent av markedet. Vi måtte redusere bilkapasitet og permittere sjåfører for å kompensere sviktende etterspørsel.

Jan Valeur, administrerende direktør i Bergen Taxi.

Heldigvis er koronasituasjonen under kontroll, og samfunnet har åpnet igjen. Etterspørselen etter Bergen Taxi har tatt seg kraftig opp, og vi er tilbake på nivå med høsten 2019. Omfanget på skoleskyss har økt vesentlig i høst. For det aktuelle området er antall elever over 30 prosent høyere enn i 2019. Det har også vært større administrative utfordringer enn vanlig knyttet til oppstart av skoleskyss dette skoleåret.

Det er ikke til å legge skjul på at vår viktigste utfordring for tiden er å bygge transportkapasitet tilbake på tilfredsstillende nivå. Vi har mistet mange sjåfører i koronaperioden, og i likhet med mange andre bransjer og aktører er det vanskelig å rekruttere arbeidskraft tilbake fort nok.

Dette slår dessverre ut i manglende leveringsevne for noen type oppdrag, i enkelte områder og til visse tider.

Men, dette hjelper selvsagt ikke Susanne Turøy og hennes datter. Vi er oppriktig lei oss for at de har opplevd manglende leveringsevne fra Bergen Taxi. Og vi skal sørge for at transportleveransene kommer på plass!

Jan Valeur, administrerende direktør, Bergen Taxi