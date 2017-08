Sorgen forlot oss da noen ryddet opp.

Den politikeren som våger å ha gjenreising av Fisketorget som hjertesak, kommer det til å gå gjetord om i byen.

Hadde det ikke vært for flyverten, som overhodet ikke er fra min hjemby, begynte å snakke om Fisketorget, så er det nesten så jeg tror at jeg kunne klart å fortrenge det. Men jeg har tatt det opp med flere, både familie og venner, og vi har hisset oss opp, vist fortvilelse, mimret om gode gamle dager, vært bystolte og slått oss på brøstkassen hver gang vi kunne fortelle at vi er fra Bergen, og at dette var et av våre store hjertebarn.

Vel, det hele skjedde på en flytur mellom to distanser som egentlig ikke er skremmende, men som i oppstigning og landing er så hyperventilerende skummelt for meg at det nesten er til å dø av. Og det var akkurat da damen ved siden av meg stilte spørsmålet: «Si meg, hvordan er det med Fisketorget i Bergen nå, da? Jeg har ikke vært der på mange år, men jeg husker jo så godt sist, da vi gikk mellom bodene og kunne se levende torsk i kummene og fiskehandlerne med de flotte bordene fylt med havets delikatesser.»

Tro meg, jeg glemte flyskrekken. Og i løpet av noen minutter prøvde jeg å forklare at, eh vel, at Fisketorget på en måte var borte. Borte vekk, støvsuget fra Torget og nå plassert i en hall nesten der borte som Snøggbåtane fer ut frå kai. Damen i uniform så på meg med store øyne som sa: Det er uforståelig.

Og jeg tenkte: Ka i helsiken e det som har skjedd. Beliter vi oss?

Politikerne som styrte i den perioden hvor Fisketorget forsvant som dugg for Fløyen, de som er ansvarlig for at Bergen by ikke har et levende og yrende liv der lenger, de burde skamme seg. Greit nok at vi har Akvariet, Fløyen, Bryggen og alt det andre, men seriøst - fjerne spisestuen? Den som lå rett ved siden av storstuen Torgallmeningen?

Ja, sier du kanskje, vi har jo Mathallen. Joda, det har vi, og jeg er ikke ute etter dem som driver sitt etablissement der. Ære være dem. Men det kan da aldri bli slik Fisketorget en gang var.

Så til damen sa jeg: «Det er en tragedie at Bergen ikke lenger har et fisketorg som før, for vi bergensere var stolt over torget vårt. Vi gledet oss til å ta tilreisende med en tur dit bare for å kjenne stemningen av levende liv og lukten av hav, krabbe, reker, lyr, brosme, kveite og torsk.

Nå er det så man nesten lurer på om man skal hoppe strikk eller tegne paradis på den store åpne plassen om vinteren. Eller skulle byens politikere grepet muligheten til å gjenreise byens navle og hjerteregion, Fisketorget?

Det er jo så mangt man kan se for seg av muligheter om man går inn i det kreative hjørnet. Et gedigent langbord med overbygget tak, hvor torgselgeren kunne stå side om side med sine produkter. Den gode gamle fiskebilen som dro rundt i Bergen og omegn på 70-tallet. Kanskje tilrettelegge for fiskere å komme inn i Vågen og selge direkte fra båt.

Eller hva med en ny torghall? La Mathallen stå der den står og lag en ny som går over hele Torget slik at torghandlerne slipper å fryse nevene av seg og stå der blå av frost på naien i desember.

En ting er i allefall sikkert, den politiker som våger å ta tak i dette tapet av et bergensk fisketorg og ha som sin hjertesak å gjenreise det, han eller hun kommer det til å gå gjetord om i byen.

Vi tok vårt bortgjemte Fisketorg i hende.

Sorgen forlot oss da noen ryddet opp.

Tenkte på vidunderlige havets delikatesser, å byde mannskap på fiskegrytesnop.

Følede freden, blev glad i min kropp og grep til min lommebok,

eg skal på Torget no å kjøpe tooooorsk!