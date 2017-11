Jeg blir smått frustrert over å se 10 sider med negativ omtale av Selje i BT Magasinet lørdag.

Det som har skjedd med Selje Hotell er en tragedie, og ytre Nordfjord har mistet en motor i reiselivet som har betydd utrolig mye for området og besøkende i over 40 år. Det har fått konsekvenser for besøk av noen grupper turister og nedgang både hos Klosterbåten og andre aktører som driver her i sentrum, som BT skriver i Magasinet 11. november. Det er det ingen tvil om.

Nå vinkler gjerne journalister slik de vil, men likevel, alt dette negative er ikke mitt Selje.

I mitt Selje jobbes det knallhardt hver dag for å få gjenreist Selje hotell. Bedre beliggenhet for et hotell finnes knapt, og med all den positive utviklingen som skjer i Nordfjord og i Selje kommune, har utsiktene for å drive hotell her aldri vært bedre. Timingen for å satse er perfekt. Hele reiselivet i Ytre Nordfjord trenger en motor som drar med seg alle de mindre aktørene.

Hele reiselivet i Ytre Nordfjord trenger en motor som drar med seg alle de mindre aktørene. I mitt Selje er arbeidsledigheten veldig lav. Saga Boats produserer båter på høygir, Uniformpartner her leverer alt av uniformer til Norwegian og Widerøe, det satses stort på nye arbeidsplasser hos Pelagia i Moldefjorden, Paneda leverer DAB-teknologi til tunneler, og det popper opp hus og leiligheter i sentrum og i byggefelt. Og da har jeg ikke engang begynt på alt det positive om næringslivet på Stadlandet og Flatraket.

I mitt Selje har ikke turiststrømmen gått ned. Butikkeiere forteller at i år har det vært rekord med turister her. Det stemmer også med andre tall fra Sogn og Fjordane. Like mange som før tok nok dessverre ikke Klosterbåten eller besøkte våre gallerier, men like fremt: Turistene er her, og det er opp til oss å gi dem gode opplevelser.

I mitt Selje står kommunen foran en sammenslåing med Eid, og vi skal bli Stad kommune. Vi står forhåpentlig foran tidenes investeringsperiode i kommunale bygg – kanskje 50–100 millioner. Vi vil få muligheten til å tenke kommune på en helt ny måte.

I mitt Selje skal Norge om få år investere nesten tre milliarder kroner i Moldefjorden på Stad skipstunnel for å bedre sikkerheten for skip rundt Stadt’en. Bare fantasien setter grenser for hva som kan bli ut av det.

I mitt Selje er dugnadsånden hos mange nesten sykelig god. Selje IL har for eksempel bidratt til å reise idrettsanlegg og nærmiljøanlegg her for 18 millioner kroner de siste 16 årene. Det er imponerende!

I mitt Selje bruker kongefamilien kysten vår til lekegrind. De surfer i Hoddevika, mens andre kongelige drar til St. Moritz eller St. Tropes.

I mitt Selje er det kun få minutter til store opplevelser eller større sentrum. 50 minutter til skitrekk og utallige konserter og festivalen Malakoff på Eid. 40 minutter til klatring og sushi i Måløy. 20 minutter til taekwondo på Åheim eller 30 minutter til turn i Ervika. Bruker du halvannen time, har du Norges lengste motbakke til Skåla og Norges råeste gondol med Hoven i Loen.

Her i Selje kommune har vi fantastiske muligheter både med den vakre naturen og det uforløste som ligger rundt Stad skipstunnel, i havrommet, Selje hotell, Vestkapp, pilegrimsturisme, cruise osv. Se mulighetene, ikke begrensningene! Bruk hver anledning til fremsnakke dette unike vi «sitter på». Det har dessverre litt lett for å bli glemt av og til.

Når det er sagt, så har også journalister og redaktører et ansvar. Jeg blir smått frustrert over å se 10 sider med negativ omtale av Selje i BT Magasinet lørdag 11. november. Denne svartmalingen av en liten bygd med 800–900 innbyggere i BT Magasinet lørdag burde også få noen i BT tenke seg om.