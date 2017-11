Nasjonale prøvar gir oss ikkje ny informasjon, anna enn at elevane våre lar seg lure av finurlege oppgåvelydar.

Vi er nett ferdige med årets runde nasjonale prøver. Atter ein gong har 5.-klassingane vore nøydd til å sitje i timevis med prøver som skal plassere dei i nivå ein til tre, og i eit system som skal gjere det enklare for oss å analysere oss fram til deira svake punkt.

Eg klarar ikkje å sjå korleis dei nasjonale prøvene kan vere til hjelp for oss. Ingen av resultata overraskar oss, bortsett frå dei der elevane har hatt ein svært dårleg dag. Vi får ingen ny informasjon, anna enn at elevane våre lar seg lure av finurlege oppgåvelydar som tilsynelatande er laga for å få dei til å svare feil. Når vi får sjå prøvane i ettertid, blir vi ofte overraska, fordi oppgåvene, spesielt på nynorsk, er så krunglete skrive at vi nesten ikkje skjønar det sjølv.

Samstundes blir det i Noreg jobba med kva kompetansar vi treng i framtida. Ikkje ein einaste gong har eg lese noko om at elevane treng å kunne sitje i timevis med prøvar, der dei skal svare på spørsmål som er laga for å lure dei.

Arbeidet som blir gjort no, er basert på Ludvigsenutvalet sin rapport om framtidas skule. Dei peikar på fire kompetanseområde, som må danne grunnlaget for innhaldet i skulen: Fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære og i å kommunisere, samhandle og delta, og kompetanse i å utforske og skape. Av desse er det berre den fagspesifikke kompetansen dei nasjonale prøvene i ei viss grad fangar opp. Det blei også påpeikt i rapporten at standardiserte prøver, som nasjonale prøver, ikkje fangar opp det komplekse i faga.

Når vi veit kva vi treng for framtida, kvifor endrar vi ikkje dei nasjonale prøvene? Vi treng at dei er meir relevante for elevane, at dei plukkar opp kunnskap som faktisk er viktig. Det må vere nyttige for oss lærarar, dei må gi svar på ting vi ikkje veit, og dei må teste om elevane har framtidas kunnskapar. Dei må, i tillegg til fagkompetanse, kunne plukke opp om elevane kan lære, kommunisere, samhandle, delta, utforske og skape. Det går ikkje an med ei prøve med fasitsvar, frå ein tekst dei har fått utan at elevane kan snakke med andre.

I staden for å bruke tida vår på å ta prøvar der fleire av elevane gruar seg på førehand og føler seg dumme når dei gjennomfører, kunne vi hatt opne oppgåver der elevane måtte finne svaret sjølv – og vere kritisk til kor dei fann svara sine. Der mange svar kunne vere riktige, og kommunikasjon var til hjelp. Slik vi jobbar, og slik dei kjem til å jobbe i framtida.

Medan vi ventar på endringa, treng vi ikkje nasjonale prøver. Vi bør ta ein pause fram til vi har eit betre alternativ. Elevane bør få bruke tida si på meir nyttige ting.