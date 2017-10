At regjeringa reduserer midlane til flaum- og skredsikring, er vanskeleg å forstå.

Tradisjonen tru viser Frp- og Høgreregjeringa til at deira løyvingar til diverse samfunnsområde er høgare enn under dei raudgrøne si styring, slik er det òg når det gjeld flaum og ras. For å seie det slik, det skulle berre mangla. For Voss kommune sin del var det avgjerande at løyvingane kom etter 2014, etter skadeflaumen. Eg er ganske sikker på at forsikringsutbetalingane har vore rekordhøge dei same åra. Det uroar forsikringsselskapa, dei vil ha summen ned.

Då kjem me til kjernen av kva dette handlar om: Korleis skal me over tid få ned utgiftene etter ras og flaum? Korleis skal me gjera det trygt å bu i eit land med stor fare for flaum og ras i ei tid der det blir meir nedbør og meir ekstremvêr? Korleis skal me på Voss tilpassa oss ein situasjon der me må leggja til grunn 40 prosent meir nedbør i framtida?

Frå regjeringshald får me stadfesta at staten vil stille opp på nytt om nye ras og flaumar kjem. Det blir litt som at ein seier «Heller flaum enn flaumvern». Problemet er at svaret ikkje er å springa etter problema og rydja opp, men gjera det som både er mest effektivt og mest samfunnsøkonomisk – å førebyggja. Då er regjeringa si reduksjon på midlar til flaum- og skredsikring vanskeleg å forstå. Eg går for motsett strategi, heller flaumvern, enn flaum!

På Voss, og i andre kommunar med tilsvarande utfordringa, veit me at det vil kosta. Effektiv og varig flaumdemping på Voss vil truleg koste 1000 millionar. Svaret får me i løpet av det neste året, etter at NVE har gjort sine utgreiingar, men billeg vert det ikkje.

Den 28. oktober 2014 lærte me ei lekse me aldri kjem til å gløyma på Voss. Me lærte at skadeflaum i Vossovassdraget ikkje var eit problem som låg bak oss, men faktisk eit problem som ligg framfor oss. Me trudde me hadde løyst problemet, men tok grundig feil. Med skadar for over 400 millionar den gongen, kan ein berre førestilla seg kva framtida vil bringe. Den 10. oktober 2017 viste regjeringa at dei ikkje hadde lært si lekse.

Mi oppmoding er at sentrale styresmakter, med regjeringa i spissen, er at staten byggjer opp eit klimafond som kan nyttast for å gjennomføra større klimatilpassingstiltak som kommunane kvar for seg aldri vil kunne gjennomføra. I så fall må løyvingane aukast, ikkje reduserast. I denne saka vert det aldri godt nok å vera litt betre enn forgjengaren sin.