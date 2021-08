Norsk alkoholpolitikk er smålig og tåpelig

Siderproduksjonen i Hardanger er en del av norsk kultur vi bør være stolte av, mener innsenderen. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Silje Hjemdal Kulturpolitisk talskvinne og stortingskandidat i Hordaland for Frp

Jens Kihls kommentar i BT på tampen av juli måned var så beskrivende og treffende god at den bør bli lektyre for alle landets politikere. Alkoholpolitikken har altfor lenge blitt styrt av formyndere som vil styre folks liv og vært bremsekloss for alkoholnæringen, og kanskje de små produsentene spesielt.

Norge har i dag en restriktiv politikk som sørger for tapt omsetning på grunn av at man ikke får markedsført produktene sine. Til tross for reklameforbud har mange produsenter blitt kjente i inn- og utland. Men hvorfor ikke la produsentene få fritt spillerom til å utvide, øke omsetningen og skape flere arbeidsplasser?

Les også Jens Kihl: Sider frå Hardanger er bra nok for offentleg støtte, men for lugubert til reklameplakatar

På Helsedirektoratets nettsider er det en jungel av forbud og unntak fra alkoholforbudet, blant annet: «Annonser i utenlandske aviser og tidsskrifter rammes ikke av reklameforbudet så lenge hovedformålet ikke er å reklamere for alkohol i Norge.»

Mens norske politikere fortsetter formynderiet, taper lokale produsenter av for eksempel sider, distriktene og turistnæringen millioner av kroner. Norsk alkoholproduksjon med stolte tradisjoner og historie bør trekke til seg turister – det hindrer loven i dag.

«Mat og drikke er kultur. En kultur vi bør være stolt av og som vi må tørre å vise frem», skriver Silje Hjemdal (Frp). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Vi skriver 2021, og fortsatt mener flertallet på Stortinget at det ikke skal være lov å reklamere for produktene sine – dersom det inneholder alkohol. Tiden er langt på vei moden for å liberalisere alkoholpolitikken i Norge. Alt fra å tillate salg av øl på bensinstasjon og vin i butikk til og gi full reklamefrihet til alle de produsentene som står på dag og natt for den beste smaksopplevelsen.

Mat og drikke er kultur. En kultur vi bør være stolt av og som vi må tørre å vise frem. Jeg er umåtelig stolt av å representere et fylke som sammenliknes med «Champagne» for sin prisvinnende sider. Tenk at vi leverer gin av ypperste kvalitet som internasjonalt stadig vinner medaljer – det er jo et eventyr.

Etter valget 13. september håper jeg å kunne fortsette kampen på Stortinget mot slike tåpelige forbud og reguleringer som bremser en stolt næring. Kihl har nemlig helt rett – dette kan man gjøre noe med, men viljen må være der.

Frp har klart å fjerne dusteregler før og gjør det gjerne igjen.