DEBATT: Har du noen gang lurt på hvorfor du aldri ser noen flagge Bergens byflagg?

Dersom du har reist til Amsterdam, Barcelona, eller Chicago, har du kanskje lagt merke til spor av flaggene deres overalt i byene. Det er kanskje ikke så rart; de har alle sterke, symbolske og regelrett gode byflagg. Ser du etter slike spor her hjemme, undres du kanskje over at Bergen ikke viser frem sitt byflagg – for ja, vi har faktisk et flagg i Norges mest patriotiske by.

Flagget, som egentlig burde være et samlende symbol, fremstår som både kjedelig og lite ikonisk. Akkurat det motsatte av det et godt flagg burde være. Vi bergensere er kjent for å være stolte over byen vår, og det med god grunn. Hvorfor virker da flagget vårt å være laget som en slags ettertanke?

Hvorfor er det slik at vi, de stolte bergenserne, ikke flagger for byen vår hver dag? Jeg mener det uinspirerende flagget er grunnen. Vi bor i en levende by som oser av historie og kultur i samspill med innovasjon og teknologi, og burde ha et flagg som viser dette. Bergen behøver et merke andre kjenner igjen, et byflagg som er byen verdig.

Nå som vi jakter på Vestland fylkeskommunes nye våpenskjold, passer det godt at også Bergens-flagget får en gjennomgang. Som inspirasjon kan vi for eksempel se til Trondheim, som overgår resten av Norges byer med sitt strålende flagg!