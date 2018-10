Å skamme seg over egen vekt og kropp er ikke forenlig med god livskvalitet.

Nora har slanket seg så lenge hun kan huske. Hun har lest alt som finnes om dietter, om den mest effektive treningen og kaloriinnholdet i hver eneste matvare. Hun skammer seg. Hun får det ikke til. Maten er hennes trøst, og det eneste som kan døyve de vonde følelsene. Hun bestemmer seg for å oppsøke hjelp.

«Din BMI er for høy», kan legen fortelle. Du burde trene mer og spise sunnere. Hun blir henvist til livsstilsendringsprogram slik at hun kan lære mer om kosthold og fysisk aktivitet. Nora går hjem og kjenner den velkjente skammen bli altoppslukende. Hun døyver den med den eneste mestringsmetoden hun kjenner, maten.

I NRKYtring kunne vi forrige uke lese at Carina Carlsen ønsker å skrote konseptet BMI. Hun mener at «BMI er en tulleskala». Som motsvar mener stipendiatene Olsen, Øvrebø, Arnesen og Lysne at BMI er et viktig mål for å se på trender i forhold til vektstatus for befolkningen over tid.

Et av de første tingene jeg lærte om BMI da jeg studerte folkehelse- og helsefremmende arbeid, var dette: BMI er et fungerende mål på befolkningsnivå – ikke på individnivå. Likevel bruker vi stadig dette målet når vi skal måle helsen til enkeltpersoner. Jeg tror det er her problemet ligger.

BMI har for mange nærmest blitt et mål for om man har lyktes eller ikke. I mitt arbeid i Rådgivining om spiseforstyrrelser (ROS) merker jeg godt hvor viktig dette tallet er for dem som kontakter oss. Mange av oss måler verdi i det som kan veies, telles og måles.

Ett av de store temaene på årets folkehelsekonferanse var fysisk aktivitet. I folkehelsearbeidet kokes ofte helse og livskvalitet ned til vekt, fysisk aktivitet og kosthold.

Jeg vil påstå at livskvalitet handler om langt mer enn som så. Jo da, naturen er bra for oss. Å være aktiv er godt for kropp og sjel. Mennesker som er aktive, er lykkeligere, har bedre helse, lever lengre, og så videre.

Men kanskje er det på tide å snu litt på denne årsaksrekken, og heller spørre oss om god psykisk helse fører til at vi er mer aktive, spiser mer hensiktsmessig og har lavere vekt? Og, kan psykisk helse være hovedfaktoren for sykelige overvekt – heller enn inaktivitet og uhensiktsmessige levevaner?

Jeg savner at vi snakker om tiltak rettet mot folks psykiske helse fremfor om hvordan vi på samfunnsnivå tilrettelegger for bedre helsevalg. Dette fokuset er bra, men det må komme i tillegg til andre tiltak. Det enerådende fokuset vi i dag har på livsstil, fungerer vel strengt tatt ikke helt som man ønsker?

Nordmenns vekt går nemlig oppover, på tross av at de fleste i dag er mer opplyst enn noen gang hva gjelder kosthold og fysisk aktivitet.

Tallet på vekten er ikke synonymt med helsen din. Ikke sjelden leser og hører jeg om overvektens sammenheng med livsstilsrelaterte sykdommer. Overvekt, kombinert med sykdommer som diabetes, hjerte- karsykdommer og liknende er uheldig. Men de samme livsstilsrelaterte sykdommene er i høyeste grad også uheldig kombinert med undervekt. Hvorfor er det ene så mye bedre enn det andre?

Uansett hvilken metode man bruker for å slanke seg, er resultatet kortvarig. Etter få år vil de fleste ha lagt på seg tilsvarende – noen mer – enn hva man i utgangspunktet gikk ned.

Hva forteller dette oss? Gro Beate Samdal og Eivind Meland hevder i artikkelen «Helse uansett størrelse» at kampen mot den «normale» vekten eller kroppen er til skade for folk uansett størrelse og fasong.

Slanking i seg selv, kan medføre en overopptatthet av mat, vekt og slanking i tillegg til kroppslig misnøye og lavt selvbilde. Ved å gjøre vekten til et individuelt ansvar, påfører helsevesenet mennesker nederlag og skam når de ikke klarer å gå ned eller opprettholde vekten på sikt.

Er det forsvarlig å bruke så mye ressurser på noe som åpenbart ikke fungerer?

Å skamme seg over egen vekt og kropp og hele tiden tenke på eller være på slankekur, er ikke forenlig med god livskvalitet. For personer som har overvekt og fedme som bakgrunn for underliggende psykisk problematikk kan fokus på vekt- og livsstilsendring gjøre vondt verre.

Tidligere masterstudent ved klinisk helsevitenskap ved NTNU, Mari Raavand, så på brukererfaringer med norsk helsevesen hos personer diagnostisert med overspisingslidelse. Her oppga alle informantene at helsepersonell ved helsekonsultasjoner fokuserte på vektreduksjon, formidlet kunnskap om sunt kosthold og oppfordret informantene til å øke energiforbruket gjennom økt fysisk aktivitet.

Flere informanter oppga at livsstilsendring og slanking medførte økt overspisningsadferd. Flere hadde ikke blitt utredet i forhold til spiseforstyrrelser - kun henvist til livstilsendringsbehandling.

Så nei, overvekt er ikke alltid synonymt med dårlig helse, og BMI burde kanskje ikke brukes så hyppig på individnivå. Man kan ikke slanke bort vonde tanker og følelser.