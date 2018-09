Noreg viklar seg meir og meir inn i ein aggressiv militær rolle.

Bergens Tidende skriv på leiarplass 14. september: «Bombinga av Libya viste at Noreg manglar gode rutinar for å gå til krig». Vidare står det: «Noreg har ikkje sendt jagarfly på NATO-oppdrag for siste gong».

Dette er sterke utsegn som viser at Noreg ikkje kan kallast ein fredsnasjon. Dei 52 F35-flya som er tenkt kjøpt skal vel haldast i drift som bombefly rundt omkring på kloden. Ein ser eit klart mønster som stadfestar at Noreg meir og meir blir ein krigersk nasjon, illustrert med nokre døme:

NATO sitt «out of area»-konsept har endra eit defensivt forsvar til å bli eit angrepsforsvar.

588 bomber i Libya – vurdert av dåverande statsminister som god øving for norske pilotar.

13 års meiningslaus okkupasjon av Afghanistan, basert på NATO sin artikkel 5, medan pilotane som styrta flya 11. september 2001 kom frå Saudi-Arabia.

Norge kjøper 52 F35-fly, som bind opp enorme summar i lang tid. Datasystema for operering av flya er utanfor norsk kontroll.

Amerikanske soldatar blir stasjonert permanent på Værnes og Setermoen – i strid med norsk basepolitikk.

Amerikanske jagarfly blir fast stasjonert på Rygge.

Norske satellittar blir stilt til rådvelde for USA sitt atomvåpenarsenal.

Noreg har ein avansert og aggressiv våpenindustri (Kongsberg, NAMMO).

Kronprinsen frontar norsk våpenindustri på utanlandske våpenmesser.

Oljefondet har investeringar i våpenindustri, f.eks. Raytheon – som leverer bomber til krigen i Yemen.

Tilbodet om sivilteneste som alternativ til militærteneste er fjerna.

Frigjeringsdagen 8. mai har fått eit endra innhald til å bli merkedag for krigsoperasjonar i utlandet.

NATO-øvinga Trident Juncture er uttrykk for ei sterk militarisering i strid med berekraftig utvikling og miljø.

Dette er nokre døme på at Noreg meir og meir viklar seg inn i ein aggressiv militær rolle. Norske politikarar må leggja om kursen – landet treng betre rutinar for å IKKJE gå til krig!