Nå er det nok. Dropp «Green Friday» for å selge enda mer utstyr til folk. Å spille på ord som gir assosiasjoner til bærekraft blir helt feil når dere egentlig snakker om en gigantisk salgsdag.

Handelsstanden tar i bruk alle virkemidler for å få deg og meg til å kjøpe enda mer klær og utstyr. Det holder tydeligvis ikke med Black Friday, julesalg, nyttårssalg og vårsalg. Nå bruker et hundretalls butikker begrepet «Green Friday» for å selge enda mer utstyr og ting til nordmenn. De lokker med gode tilbud og mange lar seg rive med i kjøpefesten. Men det er ingenting grønt over Green Friday. En handledag som profileres som Green Friday er grønn bare i navnet.

Det var DNT ung, ungdomsgruppen i Den Norske Turistforening, som i 2016 startet det de kalte Grønn Fredag, som en motpol til kjøpehysteriet Black Friday. Ungdommene ville ha mer fokus på bærekraft, klima og miljøvennlig friluftsliv. De etablerte Grønn Fredag, hvor folk kan kjøpe, selge og bytte brukt friluftsutstyr. Siden 2016 har byttedagen Grønn Fredag vokst seg større og større og responsen har vært veldig god. I fjor ble det arrangert hele 17 grønne fredager over store deler av Norge i regi av DNT ung. Det er trist å se at det som startet som et godt ungdomsinitiativ nå blir utnyttet av handelsstanden for å tjene enda mer penger. Blir det aldri nok for dere?

Nordmenn er på topp i verden når det gjelder kjøp av sports-, elektronikk- og friluftsutstyr. I Vest-Europa har vi et økologisk fotavtrykk som viser at vi bruker over fem ganger mer ressurser enn naturens tåleevne, ifølge Miljødirektoratet. Når begynner vi å våkne? Når innser vi at kjøpefesten ikke kan fortsette? De siste ukene har vi sett et enormt engasjement for å rydde strendene våre. Kanskje folk begynner å innse at et slikt bruk og kast-samfunn kan vi ikke ha lenger? Vi må alle ta ansvar – også dere butikkeiere.

Så istedenfor å utnytte DNT ung sitt flotte initiativ, så inviterer vi handelsstanden med på å arrangere ekte Grønn Fredag. Arranger reparasjonskvelder, byttedager eller legg til rette for gode panteordninger. Velg bærekraftige produkter, med lang levetid. Gi kundene god informasjon om kvalitet og vedlikehold, slik at de kan ta smarte og miljøvennlige valg istedenfor å kjøpe nytt. Kort sagt, inviter til en ekte Grønn Fredag, ikke en Black Friday forkledd som Green Friday.

DNT ung håper alle vil tenke seg om før de trekker VISA-kortet neste gang. Husk på at turen antakelig ikke blir bedre med nytt utstyr. Ikke ha abstinenser etter handleposer fulle av ting du kjøpte bare fordi det var på salg – hig heller etter de gode opplevelsene!

Istedenfor å fylle boden med ting du ikke trenger, så gjør heller noe som er grønt: Gå en tur på Byfjellene, inviter en venn på kaffe på nærmeste benk eller kjøp brukt om du virkelig trenger noe. Hvis vi alle blir mer bevisste på våre handlinger kan vi utgjøre en stor forskjell. Næringslivet må være med oss i en reell, grønn omstilling.