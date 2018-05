Argumentet om at det kun handler om å prioritere og spare, holder ikke.

En av de største sosiale forskjellene i Norge henger sammen med egenkapitalkravet til boliglån. Tall fra SSB viser at nesten halvparten av alle unge under 30 år sier de er avhengig av hjelp til egenkapital fra foreldre eller besteforeldre.

Dette betyr i praksis at det skapes store forskjeller mellom unge som har helt lik evne til betjene boliglånet. Mens de med ressurssterke foreldre får hjelp og kan begynne å bygge opp egenkapital og nyte skattelettelser, blir den andre halvparten tvunget til å kaste penger ut av vinduet ved å leie til en pris som ofte er identisk, om ikke dyrere, i forhold til kostnaden av renter og nedbetaling av et boliglån. Argumentet om at det kun handler om å prioritere og spare, holder ikke.

Gjennomsnittsprisen på en bolig i Norge ligger rundt tre millioner kroner, altså 450.000 kroner i egenkapitalkrav. Det betyr at en må spare i underkant av 4000 kroner i måneden i ti år for å tilfredsstille kravet. BSU-sparing er en god ting, men de som har denne kontoen fullstappet i tidlig alder, har ofte også fått hjelp hjemmefra. Forskjellen er bare når og hvordan hjelpen er gitt.

Misforstå meg rett: Det er selvsagt ikke umulig å spare opp nok egenkapital, men når forskjellen på dem som får kjøpt og de som må leie utelukkende avhenger av foreldre eller besteforeldre, sier det seg selv at det er rom for forbedring.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, presenterte nylig et forslag om en ny bestemmelse i boliglånsforskriften: Et unntak fra egenkapitalkravet for unge med god nok betjeningsevne.

I praksis byttes tilleggssikkerheten i form av egenkapital ut med en avtale om fastrente på boliglånet. Alle detaljene rundt dette er imidlertid ikke klar, men jeg tror dette er et godt forslag i riktig retning.

Det handler ikke om at alle og enhver skal kunne gå rett fra skolebenken til en penthouse i sentrumskjernen. Det gjelder heller ikke utelukkende personer med høy utdanning. Det gjelder alt fra yrkesfagarbeidere til unge par. Det gjelder alle med betjeningsevnen på plass.

Utfordringen blir å utjevne forskjellene samtidig som boligprisene ikke får løpe løpsk igjen. Men med signal om økende renter i nær fremtid og en boliglånsforskrift som snart går ut på dato, er det kanskje nettopp nå tiden er inne for å skissere en ny unntaksregel for unge som inkluderer og som jevner ut forskjellene.