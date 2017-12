Har det blitt uverdig og skamfullt å leva nøkternt?

Det bur ein Scrooge i meg, men ein skal jo liksom lika den spandable Scrooge best. Likevel – har me for få gniarar?

I julemånaden tenkjer me meir på god mat enn elles i året og unner oss meir, men resten av året er jo ikkje så gale det heller, om ein dømmer etter livvidden på folk. Tar nokon frå oss matfatet, knurrar me, nett som hunden.

Det ironiske er berre det at «nokon» eigentleg ikkje er gniarar, moralistar og dommedagsprofetar, det er oss sjølve: ein gong i framtida har me ete oss ut av «huset». Ja, for når tilstrekkeleg mange av oss et for både to og tre, og attpåtil ikkje et berre til ein er mett heller, og det berre blir fleire og fleire her på jorda, og det gjerne i feil område sett i forhold til næringsgrunnlaget, kva då? Tap og vinn med same sinn? Mennesket vil vel, men berre så lenge ein ikkje må forsaka noko.

Når eg er på ferie på kontinentet via billige forureinande fly (som så klart går utover fleire artar enn isbjørnen, men det er altfor overveldande til å ta innover seg, og så lenge dei er billige tar eg jo dei), betaler eg for gastronomiske opplevingar, for «Tungen er et lite lem», som ein kristen seier det i Babettes gjestebud. Skjelpaddesuppe blir det likevel ikkje, slik dei får i Karen Blixens novelle, ei forteljing om ikkje å nekta seg livet sjølv, livet representert ved matkunsten til franske Babette, som får pengane til dei fromme systrene ho bur hjå i Noreg til å vara lenger enn dei kan forstå, dei skal jo og rekkja til dei fattige. Så kulminerer det altså i eit måltid der ho ein desembermånad bruker opp alle pengane sine på å gi dei nøysame det dei alltid har forsaka.

Privat

I kokeboka til Henriette Schønberg Erken frå 1941/-14 finn ein oppskrift ikkje berre på skjelpaddesuppe, men og på forloren skjelpaddesuppe, ja forloren både det eine og det andre. Suppa er altså «falsk», den opphavlege hovudingrediensen (kalvehovud) tapt. Sjølv om det er ekstravagante måltid ho teiknar opp, er boka like mykje om å nytta alt på dyret.

Kanskje fleire supper burde vore falske, så me ikkje snart må erstatta erstatninga. Eigentleg er det vel det som skjer allereie – the surplus population, som Scrooge i Charles Dickens juleforteljing vil ha ned, får ris, mens me får ribbe. Det er to sider her, den eine at me kan komma i beit for det som i dag er vanleg mat, og dessutan ha utarma jorda og mishandla dyr i prosessen.Eta cikader? Humbug.Den andre at me snakkar etter kvart ikkje berre om surplus befolkning, men, som sagt, surplus kroppar. Andre svelt i hel, mens me får livsstils-«sjukdommar» fordi me blir for tjukke.

«Det är synd om människorna», lét August Strindberg ein utanomjordleg skapning sei. Vel, i denne samanhengen tykkjer eg meir synd på dyr som ikkje kan snu seg på båsen og jorda me har gitt indre blødingar.

Har det blitt uverdig, skamfullt å leva nøkternt, er det som er den eigentlege luksusfella? Musene i Julekveldsvise av Alf Prøysens er fornøgde berre dei får lukta på ein fleskebit, og dei som bur i huset med museholet? Dei lever av flesk, potet og nøtter. Snakka han om gamle dagar eller snakka han om framtida?

Å ikkje gi etter for fristelsen det er å setja ein viss levemåte opp mot ein annan levemåte, blir iallfall vanskelegare og vanskelegare, eg lurer til og med på om det er eit sunnheitsteikn, iallfall er det ikkje nostalgi (og FN kan vel ikkje ta feil når dei, i mål nummer 12, seier me har eit overforbruk som ikkje er miljømessig berekraftig, og at kvar enkelt forbrukar må endra livsstil). Viss ingen går i fella, skal alle saman snart få feira jul igjen.