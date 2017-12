Kjør dit du skal i pirattaxi, da er du sikker på at du ikke tilrettelegger for flere arbeidsplasser.

Sørg for å stemme inn politikere som aktivt motarbeider det organiserte arbeidsliv. Og som har en arbeidslivspolitikk helt i tråd med målsettingen i overskriften.

Når det er gjort er du på god vei til måloppnåelse.

Så må du huske på at du ikke må være medlem av en fagforening. De er en aktiv pådriver for å bevare arbeidsplasser. Ikke nok med det, de jobber også for at de arbeidsplassene vi har skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Når du har oppfylt disse to vilkårene har du kommet ennå et skritt nærmere.

Privat

Deretter må du innordne hverdagen din slik at du aktivt tar i bruk en teknologi som gjør det mulig å unngå kontakt med mennesker i handel – og servicenæringen. Dette gjør du enklest ved å benytte deg av netthandel. «Kjøp varer på eBay. Sendes direkte til døren din. Bestill nå!» Posten er jo nesten utradert, så det er godt på vei mulig at du får varene levert av et budfirma som ikke har ansatte, men sjåfører registrert som enkeltmannsforetak. Løsningen med enkeltmannsforetak finner vi nesten overalt.

Må du gå på butikken for å handle matvarer så ta en skanner da vel, en utstrakt bruk av den teknologien frigjør arbeidskraft. Et annet alternativ er å abonnere på en løsning som matlevering hjem.

Det er flere å velge mellom, og sjansen er i tillegg stor for at disse selskapene ikke har organisert arbeidskraft. Da slår du to fluer i en smekk, du bidrar til å fjerne arbeidsplasser og du er med på å effektivt få ned organisasjonsgraden. Som beskrevet litt lenger oppe vil jo fagforeninger opprettholde arbeidsplasser, og det er ikke i henhold til målsettingen. Dersom mange nok bruker disse løsningene kan vi rydde unna en mengde arbeidsplasser på sikt.

Unngå hotell, bruk heller Airbnb. Dette vil være med på å fjerne en mengde arbeidsplasser i hotellnæringen. Dersom du ikke har mulighet til å ta i bruk Airbnb bør du sørge for å benytte deg av hotell som har minimalt med ansatte, og som har lagt opp til at du ordner deg selv når du ankommer resepsjonen. Hvem trenger vel en resepsjonist når det står en maskin der som du kan trykke på?

Dersom du trenger transport så bruk for all del ikke et av de registrerte taxi selskapene. Ta heller Uber om den finnes nær deg. Da er du sikker på at du kjøres av en som er registrert som enkeltmannsforetak med de goder det medfølger. Du har også mulighet for å bli kjørt dit du skal av en pirattaxi, da er du i alle fall sikker på at du ikke legger til rette for flere arbeidsplasser.

Det er også en gledelig utvikling i transportbransjen at både busser og skinnegående transport kan bli førerløse. Da frigjør vi mange arbeidsplasser da!

Du må også være mer påpasselig med å bruke håndverkere som du betaler svart. Da hjelper du til med å bygge ned arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Fagorganiserte og utdannede rørleggere, snekkere, murere, taktekkere, malere og forskalingssnekkere er det fullt mulig å få erstattet ved å ta i bruk svart arbeidskraft. Vaskehjelp og barnepass er òg innenfor området svart arbeidskraft. Bilen din kan du sette inn hos et verksted som gjør reparasjon/service for en svært billig penge. Pass på at det ikke er et autorisert verksted, for da kan du risikere at du opprettholder både arbeidsplasser og organisasjonsgrad i næringen.

Et annet effektivt tiltak for å bygge ned arbeidsplasser er å heie frem arbeidsgivere som drifter sin geskjeft med minimalt med ansatte, og som har vært smarte nok til å overdra arbeidsgiveransvaret til et bemanningsbyrå. Dette er også svært effektivt for å få ned organisasjonsgraden. Arbeidsgivere som er løsningsorienterte når det kommer til kostnadsbesparelser på lønn og pensjon er en god bidragsyter til å nå mål om både færre arbeidsplasser og færre organiserte.

Arbeidsinnvandrere er også i skuddet, en arbeidskraft som er villig til å strekke seg veldig langt for en billig penge. Et annet hjelpemiddel for å oppnå målet er arbeidsgivere som tar skrittet fullt ut og etablerer seg i lavkostland. Da blir vi kvitt mange arbeidsplasser veldig fort.

Når vi har gjennomført alle disse tiltakene så kan vi med stor sannsynlighet si at vi er kommet i mål.

Klarer vi å omdanne det organiserte arbeidslivet til et arbeidsliv mest bestående av enkeltmannsforetak og gründere, slipper vi det maset med rettigheter om lønn og pensjon. Da får hver enkelt sørge for seg og sitt. Regjeringen blir fornøyd og vi, vi har... ja hva har vi? Vunnet eller tapt?

Da er det bare et spørsmål til slutt: Hvor tar vi veien? Blir det borgerlønn eller Nav?