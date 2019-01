DEBATT: Grieg er vår trojanske hest i kampen for kulturkvartalet Verftet.

Det er en underlig kunsthistorie BT forteller i avisen i dag om en bortgjemt Grieg-byste på en øde industrikai.

Direktør for Kodes komponisthjem, Sigurd Sandmo reagerer sterkt og sier at det er pinlig at en levende kunstarena som USF Verftet skal være knyttet til en så graverende historie om vanskjøtsel av Gunnar Torvunds verk.

Jeg syntes Sigurd Sandmo burde undersøke fakta i saken før han i avisen beskylder sine kolleger for vanskjøtsel av kunstverk. Saken er at USF Verftet aldri har eid, bestilt, satt opp eller hatt noen form for ansvar for denne bysten.

Arne Nilsen (arkiv)

Det var Bergen kommune og Bjørnseths fond som i sin tid plasserte den på området ved USF. Den måtte flyttes da boligblokker ble bygget og området utenfor USF skulle opparbeides. På vegne av Bergen kommune ordnet USF Verftet lagringsplass for bysten i våre naboers båthall. Siden da har bysten vært der.

Når det er sagt, har bystyret nylig vedtatt at de ønsker at området der Griegbysten er plassert, Kjødetomten, skal avsettes til kulturformål. Grieg er vår trojanske hest i kampen for et kulturkvartal på Verftet. Grieg er derfor med å sikre utviklingsmuligheter for ett av landets mest vitale, kontemporære kunstmiljø. Det ville han nok vært stolt over. Eller hva, Sigurd?

Gunnar Torvunds byste vil forhåpentligvis snart ha en sentral plassering i det som kan bli et helt unikt kulturkvartal med USF, Kjødehallene og kulturminnet Dikkedokken. Et kvartal som vil gi byens kunstnere og arrangører sårt tiltrengte produksjonslokaler, visningsarealer, kontorer og samlingspunkter.