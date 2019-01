Oppfatninga av at alt blir betre berre ein kjem på nye ord, er til å grine av.

I BT 11. desember kunne vi lese ein kommentar av Jens Kihl om kommunale visjonar og verdiar. Slik Kihl ser det er slike visjonar diverre berre «ubrukelege svadasetningar», og dermed mykje bortkasta pengar.

I eit svar til Kihl, publisert i BT 27. desember 2018, skriv Arild McClellan Steine at det er prosessen som gir kraft til ein visjon, i den forstand at dei som har forma ut visjonen føler eigarskap. Han skriv òg at ein visjon «er dårleg dersom politikarane eller dei tilsette i kommunen ikkje forstår den eller nyttar den». Det gjer dei vel ikkje, dersom dei ikkje var med på å forme den?

McClellan Steine har enorm tiltru til kva visjonar kan ha å seie: «Ein visjon koordinerer handlingane til alle dei tilsette på ein effektiv måte». Dersom ein godtek dette som premiss, så kan kanskje ønsket til Kihl modifiserast noko. Kva med å ønskje seg visjonar som ikkje vert oppfatta som «ubrukelege svadasetningar», men faktisk betyr noko for dei tilsette i kvardagen?

Roald, Berit / NTB scanpix

Diverre er det Kihl peikar på berre eit av symptoma på ein sjukdom som har festa seg i språket vårt. Visjonane er ein slags tåketale; å formulere seg slik at ein eigentleg ikkje seier noko. Eit anna symptom som har vore i vinden ei stund, er at det har gått sport i å berre peike på rutinar når noko ikkje har gått heilt etter planen.

Dette er såpass høgfrekvent, at det kanskje kan vere på sin plass å klargjere kva ulike variantar av dette gjerne betyr heilt konkret:

«Vi bør nok gå gjennom rutinane våre» betyr «vi veit eigentleg ikkje heilt kva vi driv med.»

«Vi skal gå gjennom rutinane våre» betyr«vi sit stille i båten og håper det går over.»

«Vi har gått gjennom rutinane våre» betyr «vi fortset akkurat som før».

«Vi skal presisere rutinane våre» betyr «det er dei tilsette si skuld.»

Sjukdomen har òg andre symptom, til dømes at dei som er ramma kan finne på å byte namn frå noko forståeleg til noko uforståeleg, til dømes Bane Nor eller OsloMet.

Det er ikkje berre offentleg sektor som er ramma. Dei har vorte smitta av næringslivet, som har slite med sjukdomen ei god stund, godt hjelpte av konsulentar, språket sin medisinbransje.

Dagbladets Sigrid Hvidsten siterer Equinor sin kommunikasjonsdirektør i ein kommentar 17. mars 2018: «Jeg skjønner at det er fristende å lage morsomheter rundt et nytt navn».

Det er ikkje berre freistande, men tvingande nødvendig for alle med eit snev av humoristisk sans. Det er derimot kort veg frå latter til gråt, og oppfatninga av at alt blir betre berre ein kjem på nye ord, namn, visjonar og verdiar, er til å grine av. Tenkjer ein på pengesummane som er i spel, kan krampegråten kome snikande.

Eg foreslår eit statleg fagorgan som kan vere rådgjevar for det offentlege og det private i språkspørsmål. Vi kan kalle det Språkrådet, slik at alle skjønar kva det held på med. Heldigvis finst det allereie, så vi slepp å bruke pengar på visjonar og nytt namn. Då står det berre att å bruke det.