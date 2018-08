Jeg gleder jeg meg til en valgkamp der vi kan bruke tiden på konkrete diskusjoner om hvordan verdens beste by kan bli enda bedre.

Valgkampen 2015 var mitt første møte med politikk. Det var fryktelig moro, ikke minst paneldebattene og diskusjonene og møtene på stand med velgerne, men en del ting var også utrolig frustrerende, for eksempel det ensidige fokuset på Bybanen i ordskiftet. Her er derfor en liten ønskeliste for kommunevalget i 2019:

1. Det finnes andre saker enn bybane og bompenger. I forrige lokalvalgkamp kom saker som skole og helsepolitikk i bakgrunnen, men også nøkterne diskusjoner om miljø, natur og klima, og hvordan vi skaper gode liv i byen.

2. Politiske saker bør trumfe spørsmål om samarbeid. Det er ganske åpenbart pr. i dag at det er mange tenkelige konstellasjoner for samarbeid etter neste valg. Uansett kan alt plutselig endres. Venstre snudde 180 grader selv etter en skriftlig erklæring om å samarbeide med Høyre og Frp sist. SV og Ap rotet det visstnok til med misforståelser om hvor og når de skulle møtes for å prate sammen, selv om de politisk står hverandre nær.

3. En dypere og bredere dekning av de viktigste sakene. For eksempel kan man følge en sykkelpendler og en bilpendler over tid, kombinere intervju med statistikk og fakta og vedtatte planer, og på den måten få bedre innsikt i problemstillingene for transport i byen.

4. Skolevalg uten spydigheter. En god start på livet er viktig, også i politikken. Det vil skape bedre debatter og bedre opplevelser – for lyttere og debattanter.

5. Glimt i øyet og spissformulert retorikk à la forfatter Georg Johannessen trengs det mer av for å vekke engasjement.

6. Mindre av øyeblikkets tyranni. Ofte blir det bedre diskusjoner og politikk av at de folkevalgte får tid til å tenke seg om og reflektere før de avgir et svar. Har vi forstått motparten riktig? Trenger man mer faktakunnskap for å levere et svar?

For å løsrive oss fra fordommer og ta et mest mulig informert og selvstendig valg, er det mye som gjenstår. Ikke minst etter en vinter og vår der storslagne avganger til norske ministre og mer eller mindre småsprø utsagn fra en amerikansk president har preget nyhetsbildet.

Derfor gleder jeg meg til en valgkamp der vi endelig kan bruke all tid og energi på gode og konkrete diskusjoner om hvordan verdens beste by kan bli enda bedre.