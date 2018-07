Overfylte bosspann i Bergen sentrum er et stort problem. Rutinene for tømming av disse må evalueres.

Spesielt i helgene er mange ute rundt midnatt. Dessverre har jeg sett at svært mange overfylte bosspann blir som blinker som folk kaster boss mot. Det blir liggende på gateplan og forsøpler området.

Det må da være mulig å sørge for at bosspannene i sentrum blir tømt på et tidspunkt mellom klokken 22 og 23? Jeg tror at et renere sentrum vil bli resultatet. Det kan ikke skade å prøve?

