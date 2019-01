DEBATT: Hvorfor skal ikke en kvinne i 2019 få lov å ytre sin frustrasjon uten at personangrepene hagler?

Jeg er ingen komiker. Jeg har heller ikke grunnlag for å uttale meg om det var riktig at det kun var menn som vant på Humorprisen. Men det jeg derimot kan uttale meg om, er problematikken jeg møter i kommentarfeltet under kronikken til Sigrid Bonde Tusvik.

Det er utrolig at vi i 2019 fortsatt sitter og kaster merkelapper på kvinner som tør å lufte meningene sine. «Dramaqueen», «Ottar», «gal», «hysterisk», «overfølsom», «dum» og så videre er klassiske begreper som blir brukt mot kvinner som ytrer seg i det offentlige rom.

Og dette gjelder ikke bare i det offentlige rom. Det gjelder også andre steder i private sammenhenger. Det er som om det i enkelte miljøer regjerer et kvinnesyn der kvinner skal ignorere urett istedenfor å reagere på det.

Kjartan Bjelland

Hvorfor skal ikke en kvinne i 2019 få lov å ytre sin frustrasjon uten at personangrepene hagler? Er det et slags behov for sosial kontroll hos mennesker som ikke tåler å se en kvinne opprørt eller sint?

Det verste med det hele er at denne usaklige hetsingen nok dessverre ofte fører til at en del kvinner ikke tør å lufte sine meninger, ettersom det ikke alltid eksisterer et saklig debattrom.

Heldigvis finnes det flere miljøer og private sammenhenger der kvinner blir respektert og kan ha saklige diskusjoner uten å bli hetset. Men det skulle vel egentlig bare mangle?

Me too-kampanjen gikk sin gang i fjor og rettet seg først og fremst mot seksuelle overgrep, men kanskje det er på tide med en ny diskusjon? En diskusjon rundt hvor likestilte vi er når det gjelder ytringsfrihet. Det er helt håpløst og forkastelig å tenke på at enkelte mennesker bruker hets som våpen mot kvinner som engasjerer seg for en sak de tror på.

Jeg så en gang et intervju med Taylor Swift i 2014 med Barbara Walters i USA. Da snakket hun om at menn ofte ble hyllet for å være modige når de skrev om kjærlighetsbrudd i sangtekstene sine, mens da hun selv gjorde det samme, fikk hun merkelapper som «gal», «overfølsom» og «dramatisk» kastet etter seg.

Skjevheten i musikkbransjen som Taylor Swift sikter til, illustrer poenget mitt. Det skal være lov å være en frustrert kvinne i 2019. Det skal også være lov for disse frustrerte kvinnene å ytre meningene sine i det offentlige rom, uten å bli hetset.