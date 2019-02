Dyre fritidsaktiviteter? Her er 10 gratis.

Det er mange foreldre der ute som ikke har muligheten til å ta med barna sine på dyre aktiviteter. Men må man til Disneyland, Dyreparken eller Tusenfryd for å ha det gøy?

GRATIS: Skøyter er en aktivitet som kan være like morsom for både barn og voksne, skriver innsender. På Skansedammen er det full aktivitet på fine vinterdager. Foto: Eirik Brekke (arkivfoto)

Kent Solheim pappa

Publisert: Publisert 2. februar 2019 10:00

Jeg kom over et veldig fint innlegg på Facebook her om dagen, der Kadra Yusuf tok opp en sak som har engasjert meg i lengre tid. Å få være en del av en fritidsaktivitet skal være en glede for barna, det er der de skal møte likesinnede og bygge vennskap for livet. Men hvor er det blitt av gleden over å få delta på disse aktivitetene? Svaret er veldig enkelt, gleden forsvant den dagen foreldre rundt omkring i hele landet måtte si nei til fritidsaktiviteter fordi økonomien ikke strekker til.

Dessverre er ikke vi de eneste foreldrene der ute som har måttet skuffe barna i deres drøm om å delta i forskjellige idretter eller aktiviteter. Rundt omkring i hele landet sitter det skuffede barn, som ikke får spille fotball med klassekameratene sine fordi idretten er blitt for dyr å delta på.

Kent Solheim Foto: Privat

I frustrasjon over å ikke kunne realisere barnas drømmer, bestemte jeg meg for å lage en plan over fritidsaktiviteter som barn kan delta på uten at det skal koste penger. Over en 10 dagers periode tok jeg med meg barna på en rekke aktiviteter, og de har selv vurdert dem i ettertid. Skal man tro våre barn, er disse aktivitetene like gode som aktiviteter til tusenvis av kroner. Best av alt, det kostet oss ikke en krone å gjennomføre dette.

1: Tur med lommelykt i skogen

Dette er en aktivitet som ikke koster en eneste krone, spørsmålet er bare om barna har tålmodigheten til det. For barn blir ofte sett på som kravstore når det kommer til aktiviteter, men tur med lommelykt falt virkelig i smak. Ikke visste vi helt hva vi lette etter, ikke visste vi helt hvor vi gikk, men det var en sliten og glad gjeng som entret stuen etter en lang tur. Anbefales på det sterkeste.

Barnas terningkast: 5

Foto: NTB scanpix

2: Tur i akebakken

Denne trenger strengt tatt ingen forklaring, for barn elsker å ake. Selv om aktiviteten er gratis, er det ingen som klager på en aketur. I hele to timer kjørte de opp og ned bakkene med et stort smil om munnen. Alt i alt, selv om jeg og mor ble stående og hutre litt med kalde føtter, var det absolutt en fin aktivitet for barna. Her gjelder det som forelder å kle seg godt, for denne leken vil ikke barna legge fra seg med det første. Stor anbefaling for tur i akebakken.

Barnas terningkast: 6

3: Hjemmekino

Det er ikke til å stikke under en stol at det å dra på kino og se en film kan bli en dyr affære. For en familie på fire snakker vi fort rundt 700 kroner med godteri og brus. Da kan man heller sette på en film hjemme, skru av alt lys i stuen og bare nyte en film med barna. Vi hadde litt popkorn liggende i skapet, samt en brus i kjøleskapet siden det var helg, men barna glemte bort dette med godteri og brus så fort filmen var i gang. En veldig fin aktivitet med barna.

Barnas terningkast: 5

4: Lekeplass-safari

Er det en ting vi har mer enn nok av her i landet, så er det gode lekeplasser. Du finner dem i parker, i skogen og i alle barnehagene her i landet. Det fine med disse lekeplassene er at man kan benytte dem helt gratis, så lenge man forlater dem slik man fant dem. Vi valgte å besøke fire lekeplasser på en dag, og barna storkoste seg gjennom hele opplegget. Det eneste dumme er at barna nekter å dra derfra igjen, men det anbefales virkelig.

Barnas terningkast: 6

5: Fotballek for alle

Fotball er kjent aktivitet, men også en aktivitet som kan tømme lommeboken til oss foreldre. Men er du litt smart, kan du spille fotball helt gratis. Du kan for eksempel besøke banene før organisert trening starter, i helgene eller bruke hagen din som en fotballarena. Her kan du spille i timevis uten at det koster deg så mye som en krone. Mange barn blir også utelatt i organisert trening, de mister interessen og velger til slutt å slutte som følge av topping av lag eller liknende. Ved å organisere dette selv, fungerer alt på barnas premisser, og det passer lommeboken til alle foreldre.

STARTET DEBATT OM DYRE AKTIVITETER: Samfunnsdebattant Kadra Yusuf langet ut mot prisene i barneidretten i et Facebook-innlegg for noen uker siden. Foto: FOTO: Jan T. Espedal/Aftenposten

Barnas terningkast: 5

6: Se på bølgene

Det høres nok veldig kjedelig ut med en gang, men herregud som barna koser seg med dette. De står i gummistøvlene så langt ned mot kanten som mulig, før de løper i full fart vekk når bølgene slår innover stranden. Dette er en aktivitet vi har gjort så å si hver eneste kveld i en hel måned, og de blir aldri lei. De maser hver eneste middag om å kunne gå til bølgene på kvelden, og dette er virkelig en kostnad som ikke koster en eneste krone. Anbefales.

Barnas terningkast: 6

7: Skøytebanen med barna

De fleste byer har en skøytebane tilgjengelig for barn og unge. Har du ikke skøyter, er det fullt mulig å låne mot et depositum som du vil få tilbake etter endt økt. Dette er en aktivitet som kan være like morsom for både barn og voksne, og den anbefales virkelig som en fin aktivitet en lørdag formiddag for eksempel.

Barnas terningkast: 6

8: Trolldeig

Jo da, du har helt rett. Trolldeig er ikke helt gratis å lage, men om du har vann, mel og salt liggende, er det nesten gratis. Det vil være mye billigere enn en tur i svømmehallen for eksempel, og barna får stor glede av dette. Man kan også lage gaver, som vil være et mye billigere alternativ enn å måtte kjøpe gaver til alle besteforeldre. Dette falt virkelig i smak hos barna.

Barnas terningkast: 6

9: Tur i skogen

En tur ut i skog og mark har aldri skadet noen, og barna her i huset elsket det. Vi samlet oss sammen med min søster og hennes familie og trådde oss vei i de dype skoger. Vi fant en plass vi kunne campe og satte opp et bål av pinner vi fant i skogen. Dette syntes barna var veldig stas, og de koste seg masse. Vi valgte å ta med oss noen pølser vi kunne grille, men dette er ikke et must dersom du ikke har mulighet til det. En tur i skogen er en sikker vinner uansett.

Barnas terningkast: 4

Foto: Privat

10: Skattejakt

Skattejakt med barna kan bli en dyr affære dersom du selv ønsker det, men det kan også være en helt gratis affære. For her er det mer spenningen som driver barna enn den faktiske skatten i enden av kartet. Her vil jeg rett og slett anbefale en premie som ikke koster noen ting. Vi pakket inn en leke barna hadde fra før, men som de ikke lekte med like ofte lenger. Da de fant den, fikk de spenningen ved å åpne og samtidig en leke de hadde savnet litt. Anbefales virkelig.

Barnas terningkast: 5

Kent Solheim blogger på Pappaglede.

Har du forslag til aktiviteter som kan gjennomføres som ikke koster penger? Skriv dem i kommentarfeltet!

