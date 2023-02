Viktige nyanser forsvinner i våpendebatten

Jeg er for hjelp til Ukraina, men må jeg være for leveranse av jagerfly?

Norske stridsvogner av typen Leopard 2A4 skal doneres til Ukraina. Her fotografert i Litauen i mars i fjor.

Trond Hofvind Bergen

Det undrer meg at mange, fra «begge sider», i debatten om støtte til Ukraina godtar premisset om at våpen er våpen. Jo, det er i seg selv opplagt. Våpen dreper og er våpen uansett.

Men skillet mellom defensive og offensive våpen synes å være visket ut i debattens vrimmel. Å vektlegge forskjellen legges frem som naivt og kunnskapsløst.

Nå lurer jeg på om det er slik at antiluftskyts og panserverngranater til by- og infrastrukturforsvar er samme kategori som de kraftigste tanks? Seksti tonn til bruk for gjennombrudd? Eller hva med langtrekkende missiler?

Trond Hofvind synes det forsvinner viktige nyanser i debatten om hvilke våpen Ukraina skal få.

Les gjerne den informative artikkelen i Aftenposten tidligere i år, der nyhetssjef Henning Carr Ekroll drøfter våpentyper. Han skriver blant annet: «Ser man på hva som er et offensivt våpen i mer isolert forstand, kan dette dreie seg om det som egner seg for å gå til angrep, presse seg gjennom fiendens linjer og sikre seg territorium. Da trenger man tung ildkraft og solid pansring.»

Er tilhengerne av våpenleveranser, «så mye, og så lenge det trengs», for blankofullmakt uten begrensninger? Er det ingen prinsipiell, praktisk eller politisk forskjell på antiluftskyts og Leopard 2A6?

Jeg er for antiluftskyts og enorme mengder humanitær og sivil hjelp til Ukraina. Må jeg være for leveranse av jagerfly?